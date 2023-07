Leteaksjon etter funn av tom båt på sjøen

Sør-Vest politidistrikt fikk melding om saken rett før klokka 05.30 søndag.

– Nødetatene er på stedet, og det søkes i sjøen etter personer som kan ha vært om bord i båten, opplyser operasjonssentralen.

Redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) sier til NTB at båten ble observert rett utenfor Egersund sentrum ved 5-tiden.

– Vi har indikasjoner på at båten kan være stjålet, så hvis det er noen som har gjort observasjoner av båten, så hvis det er noen som har sett noe ønsker vi at de tar kontakt med politiet.

Namork sier at de fortsetter søket i en liten stund til, men at området er lite og at det er fine forhold.

