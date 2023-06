Det var klokken 04.30 søndag enpolitipatrulje kom over et trafikkuhell på E39 nordgående ved Forus. En personbil kjørte i et gjerde som er satt opp i et område med veiarbeid. Det skal ifølge Sør-Vest politidistrikt ikke være personskade, kun materielle skader. Den mannlige føreren framsto beruset, opplyser politiet.

Sjåføren, en mann i 40-årene blir framstilt for blodprøve hos lege. Han anmeldt og får førerkortet beslaglagt.