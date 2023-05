Slått bevisstløs i sentrum

Mannen ble pågrepet og satt i arrest, meldte Sør-Vest politidistrikt klokken 03.47 søndag.

– En 20 år gammel mann er brakt til legevakten etter at han skal ha blitt sparket og slått av siktede. Fornærmede skal ha vært bevisstløs på et tidspunkt, ifølge politiet. Hendelsen skjedde i Stavanger sentrum.

Flere andre bråkmakere var også på byen lørdag kveld og natt til søndag. Klokken 02.30 meldte politiet om en beruset mann i 20-årene som ble bortvist fra sentrum til søndag morgen.

Han hadde oppført seg kranglete inne på et utested og slått både vektere og andre gjester. Ingen av de berørte ville anmelde, ifølge politiet.

Omtrent på samme tid ble en beruset mann i 30-årene bortvist fra Randaberg sentrum og anmeldt for vold etter å ha slått og sparket en jevnaldrende. Sistnevnte tok seg selv til legevakten.

I 01.30-tiden var kvelden over for en beruset mann i 20-årene etter å ha blitt bortvist fra et utested på Skagen. Han var blant annet involvert i en slåsskamp. En time tidligere ble to berusede menn i 20-årene er bortvist fra utested på Skagen. De to var involvert i knuffing på eller ved utestedet.

Det var ikke bare menn i 20- eller 30-årene som har vært i hardt vær i helgen. Rundt 00.30 søndag ble en mann i 50-årene anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Kjøringen fant sted i Bekkefaret.

– Det var et vitne som reagerte på mannens oppførsel da han sjanglet ut av bilen, ifølge politiet.

20 minutter før midnatt ble en beruset mann – også han i 50-årene bortvist fra utested i Julie Eges gate i Sandnes.

Årsaken er kort og god denne, ifølge politiet:

– Han laget bråk.

Vår og fint vær fører gjerne med seg ansamlinger av yngre ungdom på badeplasser. Lørdag klokken 20.40 meldte politiet om mange ungdommer på 13–14 år på Vaulen badeplass.

– Det skal være ypping til bråk mellom ungdommene og flere skal være beruset. I kontakt med moren til ei jente på 15 år. Hun kjøres hjem, melder politiet.

– Patruljen anslår at der var ca. 100 ungdommer på stedet da de kom dit, men at flesteparten stakk da de kom.

