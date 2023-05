Kastet ut fra russetreff

Russebussene ble bortvist og avlåst for helgen, mens adgangsbåndene til de involverte slåsskjempene ble klippet av. Det ble resultatet etter at russ fra to forskjellige russebusser sloss inne på Landstreff Stavanger i Kongeparken på Ålgård. Politiet meldte om hendelsen klokken 21.30 lørdag, og legger til på Twitter at ingen ble skadd og at politiet ikke oppretter sak.

– Det blir opp til de involverte om de ønsker å anmelde noe i ettertid. Politiet har kun bistått arrangør med å opprettholde ro og orden igjen etter slåsskampen, melder politiet.

I 01.30-tiden natt til lørdag ble en russegutt (18) bortvist fra Landstreffet etter dårlig oppførsel.

– Da han for tredje gang forsøkte å komme inn på treffet ble han kjørt i arrest og anmeldt for brudd på pålegg, ifølge Sør-Vest politidistrikt.