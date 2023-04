Slåssing og tissing i natt

Klokken 03.10 ble en kvinne i 20-årene anmeldt av politiet etter å ha urinert i sentrum av Stavanger. Urinering på offentlig sted er som kjent forbudt i Norge.

En time tidligere måtte politiet i aksjon i Sandnes, etter melding om slagsmål på Ruten.

– Politiet fikk kontroll. Kontakt med tre involverte menn som har vært mest aktive. Skal ikke være meldt om personskade som følge av slagsmålet. Politiet oppretter sak på ordensforstyrrelse og tre menn ble bortvist fra Sandnes sentrum i 12 timer, rapporterer operasjonssentralen på Twitter.

Like etter klokken 01.00 ble en jente i slutten av tenårene slått i ansiktet inne på utested slik at en tann løsnet. Politiet kom til stedet og forsøkte å lokalisere gjerningsperson uten resultat. Fornærmede ble kjørt til legevakt.

Like over midnatt ble to menn bortvist fra Stavanger sentrum etter slagsmål. Begge ble oppfattet som like gode. Den ene av partene blødde litt fra øyebrynet.

Klokken 00.30 ble en kvinne i 20-årene bortvist fra et utested i Stavanger sentrum etter å ha slått til vekter.

En annen tenåring kom også i trøbbel lørdag kveld. Klokken 23.30 ble en bil stanset og kontrollert ved Stavanger jernbanestasjon.

– Bilfører var 17 år gammel gutt og hadde ikke gyldig førerkort. Gutten ble hentet av foreldre og blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, tvitrer politiet.