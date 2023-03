Klatret inn på utested

– Fire menn i 20 årene blir anmeldt for skadeverk etter at de i 0330-tiden forsøkte å klatre inn på et utested via taket. En markise ble ødelagt, rapporterer Sør-Vest politidistrikt.

Politiet hadde flere brysomme menn å håndtere natt til søndag. En mann i 20-årene som først ble forsøkt bortvist fra sentrum, endte opp i arresten. Han blir anmeldt for forulemping av politiet.

Sør-Vest politidistrikts oversikt over menn som ikke kan oppføre seg og blir bortvist, ser slik ut for lørdag kveld og natt til søndag:

Haugesund (2), Karmøy (2), Bryne (1) og Stavanger (11).

Fellesnevner for de 16 er beruselse og ufin oppførsel. Sju av dem er i 20-årene, en 18-åring, to 19-åringer, to i 30-årene, en i 40-årene og tre i 50-årene, rapporterer operasjonsleder.