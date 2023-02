Null fyll bak rattet søndag formiddag

Søndag formiddag kan være et dårlig tidspunkt for bilkjøring for den som har hatt noe i glasset kvelden før. Promillekontrollene som ble avsluttet mellom klokken 11.00 og 11.30 søndag var derimot av det oppmuntrende slaget.

En promillekontroll utført på Madlaveien i Stavanger mellom klokken 09.30 og 11.00 viste ingen utslag etter at 97 bilførere ble kontrollert. To førere ble derimot tatt for å ha kjørt for fort og ble tildelt forenklet forelegg. Den høyeste hastigheten ble målt til 70 km/t i 50-sonen.

Omtrent samtidig utførte politiet promillekontroll ved utløpet fra Karmøytunellen, i retning Fosen. Politiet sto der i tidsrommet 10.00 til 11.25. Resultat: 75 kontrollerte, ingen utslag, rapporterer Sør-Vest politidistrikt.