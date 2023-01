Sparket politi som ville hjelpe

Kaldt vintervær la tydeligvis ingen demper på utelivet natt til søndag. Fra Stavanger sentrum melder Sør-Vest politidistrikt at en mann i 20-årene ble anmeldt for drikking på offentlig sted. En annen mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum etter blant annet å ha slått til en vekter. I tillegg ble en aggressiv mann i 30-årene bortvist fra Stavanger sentrum.

Politiet sørget også for å få en kvinne i 20-årene inn i arresten fordi hun var for beruset til å ta vare på seg selv.

Hjelpsomhet settes ikke alltid pris på – heller ikke når det er politiet som strekker ut en hånd. En mann i 20-årene sparket til en polititjenestemann som ville hjelpe ham da mannen lå strekk ut i gata etter angivelig å ha falt.

I Egersund var det en kar i generasjonen over som ikke greide å oppføre seg i natt. En mann i 50-årene måtte kjøres i arrest i natt etter ordensforstyrrelse. Han fikk mange muligheter til å forlate stedet han oppholdt seg på, uten å benytte seg av disse. Ellers vil en mann i 20-årene bli anmeldt for å ha slått til et kjærestepar i 18–20 årene på byen i Egersund.





