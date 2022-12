Full mann utløste brannalarm

Like før stengetid natt til søndag fant en beruset mann i begynnelsen av 20-årene ut at han skulle utløse brannalarmen på et utested i Stavanger sentrum. Både brannvesenet og politiet rykket ut til utestedet. Brannalarm-utløseren var ikke den eneste som trøblet lørdag kveld og natt.

På Twitter melder politiet om det de kaller en mannlig voksen bargjest som tydeligvis ble noe fornærmet over å bli tilbudt et glass vann av barsjefen. Bakgrunnen for tilbudet var at barsjefen mente gjesten var for beruset, og glasset med vann ble sendft i retur rett i barsjefens ansikt. Politiet ble tilkalt da barsjefen holdt gjesten nede. Partene vurderer å anmelde hverandre. Hendelsen ble meldt til politiet klokken 22.20 lørdag.

Også i Sandnes var det trøblete gjester på gang denne desembernatten. Like etter klokken 22.00 lørdag ble en beruset mann i 30-årene bortvist fra sentrum etter å ha oppført seg ufint mot vakter på et utested.

Klokken 01.22 fikk politiet melding om slagsmål utenfor et hotell i Sømmevegen. Politiet og ambulanse kom til stedet, og det var ikke fysiske skader etter at to personer var i slagsmål med hverandre. De to ble sjekket av ambulansepersonell.

I Time var det utrykning til Frøylandsvatnet like før klokken 04.00, etter melding om en bil som kjørte ut i Frøylandsvannet. Nødetatene kom til stedet, og politiet rapporterer at personene som var i bilen kom seg ut i god behold.

Selv om det ikke er sesong for å sitte utendørs, fikk noen det for seg at tiden var inne for å skaffe seg utemøbler. Like etter klokken 22.00 lørdag fikk Sør-Vest politidistrikt melding om tyveri av utemøbler fra en dagligvarebutikk på Storhaug. En nabo av butikken observerte en bil som stanset og noen som lempet møblene inn i bilen før den kjørte av gårde. Saken anmeldes.