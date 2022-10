Vold mot taxisjåfør

Dette er noen av meldingene Sør-Vest politidistrikt har lagt ut på Twitter etter natt til søndag.

Klokken 03.50 fikk politiet melding om en voldshendelse på Hinna. En taxisjåfør var blitt angrepet av en kunde. Politiet og helse rykket ut til stedet. Sjåføren ble fraktet til SUS for undersøkelser, ukjent skadeomfang. Politiet gjorde undersøkelser på stedet.

02.24: Mann i 20 årene bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha oppført seg ufint inne på et utested.

02.22: Mann i 20-årene ble overtatt av helsevesenet etter at han iført et Halloween-kostyme ble funnet av en forbipasserende i en grøft på Våland. Han var så beruset at han må overvåkes.

02.08: En mann og en kvinne i 30.- og 40-årsalderen ble bortvist fra Sandnes sentrum etter å ha knuffet og laget dårlig stemning i en kø.

22.30: Melding om en bil som har kjørt inn i et tre i Julebygda. Bilen ble kjørt av en meget beruset kvinne i 40 årene. Kvinnen oppførte seg utagerende og hadde blant annet slått til en nabo. Hun utagerte også inne i politibilen. Kvinnen sparket en av politifolkene og vil bli anmeldt for dette i tillegg til at hun fikk sitt førerkort beslaglagt.

02.04: Mann i 20-årene bortvist fra Bryne sentrum etter å ha oppført seg kranglete og vanskelig.

02.00: Mann i slutten av 50-årene slo til en dørvakt i ansiktet. Ble bortvist fra sentrum til søndag morgen klokken 08.00.

01.56: Mann i 20-årsalderen ble bortvist fra sentrum etter at han i meget beruset tilstand laget bulk i en bil samt hindret trafikken i sentrum idet han fant det smart å stå stille midt i et gangfelt over lengre tid.

Lørdag kveld: En mann i 30 årene oppsøkte en selger som via Finn.no blant annet skulle selge en høyttaler. Kvinnen som skulle selge utstyret slo plutselig mannen i hodet med høyttaleren under handelen og snappet til seg en pengeseddel fra mannen. Politiet ble tilkalt til stedet og sørget for at den uheldige kjøperen fikk tilbake pengene sine. De to hadde to motstridende historier til politiet. Mannen vurderer anmeldelse.

01.45: Kvinne i 30-årene laget trøbbel på et utested i Stavanger. Hun kastet blant annet en stol mot en dørvakt og slo en annen i hodet. Utestedet vurderer en anmeldelse. Kvinnen ble bortvist fra sentrum til søndag klokken 09.00.

00.05: Flere meldinger om skadeverk på bygning i Støperigata. Ei dør var blitt knust og måtte sikres. En mann i 20-årsalderen ble funnet sovende inne i bygget. Det stemmer godt med vitneobservasjoner. Saken etterforskes videre. Mannen ble pågrepet.

00.26: Mann i 20-årene måtte legges i bakken av dørvakter ved et utested. Mye fyll og tull. Ble bortvist fra sentrum i tolv timer.

00.07: 25–30 ungdommer samlet seg i Kolheivegen på Bryne. Laget en del støy, til plage for naboene. Hadde nok vært på en fest i et hus i nærheten der foreldrene var på vei hjem. Gjengen beveger seg mot sentrum.

00.37: En mann og en kvinne, begge i 30-årsalderen, gled og falt på en elsparkesykkel. Damen skadet seg i ansiktet i fallet. Får behandling på legevakten. Det opprettes sak.

23.33: Mann i 30-årene bortvist fra sentrum etter at han angivelig skal ha slått til en kvinne i 20-årene. Kvinnen vil muligens oppsøke legevakten for sjekk av tennene. Hun vurderer anmeldelse.

22.30: Politiet stanset fest på Randaberg. Mange mindreårige berusede ungdommer. Huset er nå tømt og avlåst.

22.15; politiet har stanset en fest i Endrestø/Viste Hageby. Ca 150 ungdommer på festen. De fleste berusede og de fleste var under 18 år. Ingen voksne til stede. Lokalet er nå tømt.

Mellom kl. 09–00 fredag 28.10.22, var det innbrudd i en enebolig på Bryne, i område Brynehaugen. Det ble borttatt div. smykker, ringer, øredobber, armbånd. Politiet ber om tips dersom noen har gjort observasjoner av mistenkelige personer eller biler i området. Tips i saken kan sendes til politiets nettpatrulje i Sør-Vest eller på mail til post.sor-vest@politiet.no. Det bes om at tipset merkes med «Tips grovt tyveri Brynehaugen 28.10.22.»