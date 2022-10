To personer siktet etter knivstikking

Klokken 23.48 i går kveld fikk politiet melding om en voldshendelse iKannik i Stavanger, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

En person ble rapportert skadet inne i en rutebuss. Både politiet og ambulanse rykket raskt ut til stedet. En mann i tenårene ble fraktet med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus. Fornærmede er avhørt.

– Politiet har siktet to personer for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Begge de to siktede er mindreårige, men over den kriminelle lavalder. En av de siktede ble pågrepet i natt, uttaler politiadvokat Per Terje Brundtland, jourhavende jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Har du opplysninger i saken kan du tipse via https://tips.politiet.no/web/ eller på tlf. 02800.

Politiet opplyser at de av etterforskningsmessige hensyn ikke ønsker å dele ytterligere opplysninger på nåværende tidspunkt.