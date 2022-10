Dette skjedde i natt

En busspassasjer i Stavanger sentrum ble knivstukket like før midnatt, ellers hadde politiet forholdsvis få oppdrag i distriktet.

Stavanger, Torget klokken 03.32: En person som ble bortvist fra Stavanger sentrum etter ordensforstyrrelse klokken 03.10 kom tilbake igjen. Personen, en mann i begynnelsen av 20-årene, blir kjørt i arrest og anmeldt.

Stavanger sentrum, klokken 02.30: To personer bortvist fra Stavanger sentrum etter et slagsmål utenfor et spisested. Ingen ble skadet i slagsmålet.

Hå, Nærbø klokken 02.25: En mann blir anmeldt for å ha urinert like i nærheten av politibilen i Torggata.

Stavanger sentrum klokken 22.04: Mann (19) bortvist fra sentrum til i morgen grunnet bruk av falsk id på utested.

Sandnes, Dalsnuten, klokken 20.27: En turgåer ringte politiet fra Dalsnuten der hun ikke fant tilbake til stien i mørket. En hundepatrulje tok turen opp og assisterer nå kvinnen ned. Hun er i god behold.