Tatt med kniv – sparket politi

Det var klokken 04.15 Sør-Vest politidistrikt fikk melding om en kvinne som lå strekk ut ved ett busskur på Mariero.

– Patruljen i kontakt med henne. Hun var i besittelse av en kniv. Hun sparket tjenestepersonene flere ganger og blir anmeldt både for besittelse av kniven og vold mot offentlig tjenesteperson. Damen, som er i slutten av 20-årene, ble overtatt av helsevesenet, ifølge operasjonssentralen på Twitter.

Politiet melder om en travel natt i distrikte, med “mye fyll og tull” og drøyt 20 bortvisninger. Ti av bortvisningene var i Stavanger sentrum, seks i Haugesund og resten fordelt på Sandnes, Bryne, Karmøy og Sauda. Ingen alvorlige hendelser.

Slik ser resten av politiloggen for lørdagsnatten ut:

Sandnes klokken 04.30: Melding om bil som kjørte i motsatt kjøreretning på E39, Sandve. Snudde og kjørte deretter i rett kjøreretning i retning Stavanger. Lav hastighet og rar kjøring. Ble stanset av patrulje på Åsen. Fører er en kvinne på 18 år. Politiet forsøker å finne ut hvorfor hun har kjørt som hun har. Ingen god forklaring på kjøringen. Ikke mistanke om rus.

Stavanger klokken 0420: Melding om to menn som løper rundt i gangene i boligblokk i Verven. Tar i dørhåndtak og slår i dørene og vekker beboerne. Patruljen kom i kontakt med en 40 år gammel mann. Bortvist fra bygget i 24 timer. Uvisst hvorfor han og eventuelt en til har herjet rundt.

Bryne klokken 02.43: Melding om person som ble påkjørt av bil. Deretter skal fotgjenger og en i bilen begynt å slåss. Fotgjenger er en mann i slutten av 30-årene. Hans forklaring er at han har slått i bilens panser da han var i ferd med å bli påkjørt. Ble deretter slått av en i bilen. Uvisst hvem den/de i denne bilen er. Sak opprettes.

Stavanger klokken 02.30: Vanskelig gjest ved utested i sentrum. Kontroll på to unge menn i begynnelsen av 20-årene. Har slåss med vekter og hindret politiet i sitt arbeid. Ble bortvist til i morgen tidlig. En av dem etterkom ikke pålegget. Kom i tillegg med ukvemsord mot politiet. Endte opp med at mannen måtte kjøres i arrest. Anmeldes for å ikke etterkomme pålegg.

Sandnes klokken 01.07: Slåsskamp på utested i sentrum. Vekter har kontroll på en av de involverte. En vekter skal ha blitt slått. Vil anmelde i ettertid. Mistenkte, en mann i 30-årene, er bortvist fra sentrum til i morgen tidlig.

Strand klokken 00.51: Melding om mann i Ryfylketunnelen. Sjangler rundt med buksen på knærne, har åpnet et brannskap og er til fare for seg selv. Farten i tunnelen er nedsatt til vi får kontroll på vedkommende. Patruljen fikk raskt kontroll på ham. Er mest sannsynlig samme mann som laget bråk på utested på Jørpeland.

Jørpeland klokken 00.01: Vanskelig gjest på utested. Skal visstnok være ett russearrangement på stedet. Patruljen forsøker å få oversikt over hva som har skjedd.

Stavanger klokken 22.20: Melding om trafikkulykke ved UIS, skal være en 4-hjuling som har kjørt ut. To personer involvert. Begge er oppe og går. Nødetatene på vei. De to personene som kjørte UTV-en, to gutter i 16-17-årsalderen, er begge kjørt til legevakten for behandling. Ikke mistanke om ruskjøring.

Politiet oppretter sak i og med at der er personskade.