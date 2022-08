Tatt for tissing

Mannen i 40-årene var en av flere som ble bortvist fra Stavanger sentrum natt til lørdag. Mannen ble stanset da han forsøkte å urinere på offentlig sted i 03.30-tiden natt til søndag, og var ufin i sin kontakt med politiet, ifølge politiet på Twitter.

Fire menn i 20- og måtte også avbryte turen på byen. Den ene ble bortvist fra sentrum etter å ha oppført seg truende på et utested. Vekter vurderer anmeldelse, melder politiet. Den andre var involvert i et slagsmål i Kongsgårdbakken i Stavanger sentrum. En tredje mann – denne gangen i 30-årene – var både beruset og aggressiv og kom i klammeri med vakter på et utested. Han ble bortvist like før klokken 01.00. Fjerdemann blant de bortviste ble bedt om å gå hjem like etter midnatt etter blant annet å ha sparket en annen person på et utested.

Blant andre som tok seg for kraftig ut på byen natt til søndag, var en kvinne i 50-årene. Den berusede og sovende kvinnen ble brakt til politihuset i en taxi. Der ble hun vekket og kjørt hjem av en patrulje, ifølge operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt.