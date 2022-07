Viste fingeren til politiet – ble anmeldt

For andre natt på rad ble en person anmeldt for å ha vist fingeren til politiet. Natt til lørdag var det en mann i 30-årene i Sandnes som ble anmeldt for den uhøflige gesten, mens natt til søndag i 02.30-tiden var det en kvinne i 20-årene i Stavanger som ble anmeldt for å ha vist den lengste fingeren til politiet. Slikt er å anse som forulemping av offentlig tjenestemann.

Politiet hadde selvsagt annet å henge fingrene i lørdag kveld og natt til søndag.

Like over klokken 22.00 lørdag fikk politiet melding om pågående innbrudd i i leilighetskompleks i Lagårdsveien. En mann knuste seg inn i komplekset. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på mann i 20-årene. Han ble pågrepet og innsatt i arrest. Sak opprettet, rapporterer politiet på Twitter.

Et kvarter over midnatt måtte politiet gripe inn i et masseslagsmål utenfor et utested.

– En av personene hadde falt over en parkert bil i basketaket. De involverte var tre menn, i 20–30 årsalderen. Samtlige blir anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og skadeverk på kjøretøyet, melder politiet. Kamphanene ble bortvist fra sentrum til søndag morgen kl. 0800.

Klokken 00.40 ble en beruset mann i 50-årene innbrakt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted, etter at han hadde slått til flere gjester på et utested. Sak opprettet.

Klokken 03.00 i Sandnes kom en patrulje over et slagsmål utenfor et utested i sentrum.

– En beruset mann i 60-årene var lite samarbeidsvillig, hissig og forsøkte å slå etter politiet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann. Sak opprettet, skriver politiet på Twitter.

Nærmere klokken 05.30 fikk politiet melding om uhell med elsykkel i Tengesdalsvegen i Bjerkreim. Politiet og luftambulanse ble sendt til stedet, der en mann i 60-årene, kjørte ut i en grøft. Skadeomfanget er ukjent. Mulig nakkeskader. Ingen politisak.

Klokken 02.16 rapporterer politiet om at en mann i 30-årene urinerte på offentlig sted i Stavanger. Han erkjente forholdet og er anmeldt.