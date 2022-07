Det var klokken 19.30 lørdag at politiet gikk ut med melding om at de søkte med egne ressurser etter en dement mann på 70 år. Signalementet lød på at han er 182 cm høy, har hvitt hår og var iført lys blå genser med glidelås i hals, blå bukse og slippers. Mangler språk og er i god fysisk form. Politiet antok at han muligens hadde gått fra Tastasenteret mot Stokka.

Til alt hell ble mannen funnet tidlig, og like over klokken 20.00 ble det rapportert at mannen var kommet til rette.