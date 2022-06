Tisset på restaurant – måtte gå hjem

Selv om det presser på er urinering på offentlig sted forbudt. Dét tenkte ikke mannen i 20-årene da han like over midnatt fant det for godt å tisse ved inngangspartiet til en restaurant i Stavanger sentrum. Han ble anmeldt for forholdet og satt i marsj hjemover, melder politiet på Twitter.

En annen beruset mann havnet i arresten like etter klokken 01.00 natt til søndag. Mannen er anmeldt for å ha slått til en person på et utested i sentrum, samt ikke å etterkomme politiets pålegg.

Også en båtfører – en mann i 50-årene – kan vente seg et oppgjør med politiet. Et kvarter over midnatt ble han stanset i Byfjorden, der han framsto som påvirket og blåste til over lovlig verdi. I tillegg var det ikke tente lanterner på båten og båtfører hadde heller ikke på seg redningsvest.

Lørdag ettermiddag var det tilløp til brennende busker både på Kampen og Ullandhaug i Stavanger. Litt over klokken 16.00 fikk politiet melding om brann i en parkert bil på Kampen, der flammene hadde spredt seg til en hekk. I 15-tiden kom det også melding om brann i en busk i en hage på Ullandhaug. Begge buskbrannene skal raskt ha kommet under kontroll.