Politiet måtte rydde opp mer enn 30 ganger i natt

Politiet hadde en travel natt med over 30 ordensoppdrag. Slåssing, ordensforstyrrelser, forulemping av offentlig tjenestemann og forstyrrelse av natteroen preger politiloggen.

Pinseaften ble innledet med at to menn i 20-årene ble anmeldt for skadeverk på kulturhuset på Sølvberget. Mennene ble oppdaget av en vekter idet de var i ferd med å med å spraye/tagge på en dør. Politiet oppretter sak.

Klokken 23.46 ble det meldt fra om en mulig beruset bilfører som kjørte fra Storhaug. – Bil observert av patrulje på Revheim på vei inn i et boligfelt. Funnet parkert med en mann i 20- årene liggende i baksetet. Innrømmet kjøringen, framstilt for lege og sak opprettet, melder politiet på Twitter.

Klokken 00.15: En ung mann ilagt pålegg fra politiet i Vågen-området. Mannen forsto ikke alvoret, og ble anmeldt og bortvist fra sentrum til søndag klokken 08.00.

På Skagenkaien klokken 00.30 ble en annen ung, sint mann bortvist fra Stavanger sentrum fram til klokken 08.00 søndag. – Fikk en sjanse av politipatrulje til å oppføre seg etter konfrontasjon med vakter, men valgte å ikke ta denne, melder operasjonssentralen.

Skagenkaien, klokken 00.45: To menn ble stanset i slåsskamp. Den ene ble bortvist i 12 timer, mens den andre ikke ville forstå pålegget og ble innbrakt til arrest. Sak opprettes.

Klokken 00.54 smalt det på kaien på Hommersåk. En patrulje observerte en mann i 30-årene som slo en annen mann i samme aldersgruppe. Bortvist og anmeldt.

Jørpeland fikk også sitt. Klokken 00.17 ble en mann i 30-årene bortvist. Han anmeldes for vold mot vakt og forulemping av offentlig tjenestemann.

Skagenkaien, klokken 01.11: Beruset mann i 50-årene blandet seg i politiets arbeid. Han ble bortvist fra sentrum resten av natten.

Klokken 01.22: Mann som ble bortvist tidligere lørdag kveld returnerte til sentrum. Han ble innbrakt til arrest og sak opprettet.

Skagenkaien, klokken 00.45: – Melding om slagsmål og en person som ligger på bakken med kutt i hodet og en del blod, melder politiet. Personen ble hentet av ambulanse og kjørt til legevakt. – Sak opprettet, vitner har gitt en beskrivelse av gjerningsmannen.

Kleppe klokken 00.52: – Politiet har løst opp en ungdomsfest med mindreårige i en privat bolig. Rundt 15–20 deltakere. Skal ha blitt benyttet rusmidler på stedet. En gutt anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann.

Mortavika ferjekai, klokken 01.58: En mann i 50-årene stanset bak rattet på en bil etter tips fra publikum. Framstår som godt beruset, framstilles for lege og sak opprettes, rapporterer operasjonssentralen.

Klokken 02.10 er det i Sandnes det skjer. To menn i 30- og 50-årene bortvist 12 timer etter klammeri med vakter på en pub.

Strandkaien, klokken 0209: Hissig, beruset mann i 30-årene bortvist fra sentrum fram til klokken 08.00 søndag.

Mange bråkete menn på byen, men i Langgata i Sandnes klokken 02.17 ble en kvinne i 40- årene bortvist fra sentrum i 12 timer etter bråkete oppførsel på utested.

På Jørpeland ble en ung kvinne kjørt i arrest fra privat tilstelning i et bolighus klokken 00.37. Hun fikk muligheten tidligere i kveld, men klarte ikke å etterkomme pålegg. Politiet måtte returnere til adressen, melder operasjonssentralen.

Mer bråk med sinte menn i Storgata i Sandnes klokken 03.30, da to menn i 20 -årene ble innbrakt til arrest etter bråk på utested og ordensforstyrrelse utenfor. Sak er opprettet.

Nedre Holmegate, klokken 03.05: – Bråk på utested, en mann bortvist, senere anmeldt da han returnerte til stedet. En kvinne anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann. Kvinnen ble deretter kjørt vekk fra stedet.

Storhaug, klokken 0341: – Politiet måtte avslutte en fest pga. støy for nabolaget. Festdeltakere sendt hjem, mens beboere fikk pålegg om ro til klokken 12.00 søndag.

Strandgata, klokken 03.49: – Politipatrulje kom over beruset mann i 30-årene som hadde blitt skallet ned. Nesen er sannsynligvis knekt, men fornærmede ønsker ikke å oppsøke legehjelp. Sak opprettet, ukjent gjerningsmann, skriver politiet på Twitter.

Klokken 04.12: Mer festbråk på Storhaug med høy musikk. Politiet bremset ned festen og deltakere ble sendt hjem.