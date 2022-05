Det var klokken 02.10 natt til søndag føreren av en russebuss fikk førerkortet beslaglagt, melder politiet på Twitter.

Bussen ble stoppet i Gjesdal, og grunnlaget for beslaget var at det var totalt 66 personer om bord i bussen da den ble stanset, mens bussen var registrert for 29 personer. Sjåføren var en mann i begynnelsen av 40-årene.