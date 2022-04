Knekt nese, utslåtte tenner og tagging

Sør-Vest politidistrikt har tydeligvis hatt hendene fulle etter en begivenhetsrik lørdagskveld og natt til søndag.

Klokken 03.34 ble det meldt at to menn i 20-årene slåss i eller ved et utested i Stavanger sentrum. Begge ble bortvist.

– Den ene klarte ikke å etterkomme pålegget og ble kjørt i arrest.

På samme tidspunkt i Sandnes ble to menn i 30-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot tre personer. Hendelsen skjedde i Langgata.

– To av de fornærmede måtte til legevakten. Den ene brakk trolig nesen. To av de fornærmede er kvinner i 40-årsalderen, rapporterer politiet.

I 03.30-tiden ble også fem unge menn mellom 16 og 24 år bortvist fra Stavanger sentrum etter å havnet i klammeri med hverandre på Arneageren.

– Det skal ha blitt utdelt flere slag. Ingen skader.

I det samme tidsrommet greide ikke en mann i 50-årene å holde seg da han var i Sandnes sentrum. Han ble tatt på fersken for å urinere i St. Olavs gate og blir anmeldt.

Karmøy har også hatt sitt. Der ble en mann pågrepet etter blant annet å ha slått ut noen tenner på en annen.

– Begge de involverte er menn i 20-årene. Under pågripelsen forsøkte siktede å stikke av ved å skalle til en politibetjent i brystet. Han vil derfor også bli anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann, melder Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 02.38 ble det meldt at en mann i 20-årsalderen ble bortvist fra utested i Stavanger sentrum etter å ha trakassert vakter.

Like før var det en mann i 20-årene i Sandnes sentrum som forårsaket trøbbel.

– Han oppførte seg meget utagerende inne på et utested. Han spyttet blant annet på vekterne, yppet til slåsskamper og forsøkte å slå og sparke i parkerte biler. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse og forulemping, skriver politiet, som fikk mannen i arresten.

Like over klokken 02.00 ble en mann i 20-årene bortvist fra et utested på Bryne. Han nektet å forlate stedet og var meget beruset. Rundt det samme tidspunktet ble en mann – også han i 20-årene – bortvist og anmeldt etter å ha slått en vekter i Kopervik.

Klokken 01.47 nektet en hissig mann i 30-årene å forlate en nattklubb i Stavanger da han ble bedt om det. Mannen ble bortvist fra stedet.

Russen bidro også til en travel natt for politiet. Klokken 02.08 fikk en russebuss pålegg om ro de neste to døgn.

– Bussen spilte musikk for hele Forus. Ytterligere to busser på stedet fikk samme pålegg. Anmeldelse blir resultatet ved brudd, rapporterer politiet.

I Stavanger like over midnatt ble en kvinne i 20-årene sendt i arresten etter at hun slo til en politibetjent i ansiktet.

Kvinnen anmeldes for vold mot offentlig tjenestemann.

Noen minutter tidligere ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum etter ufin oppførsel. Han nektet i tillegg å forlate utestedet han befant seg på.

Tidligere på kvelden – i 20.30-tiden – var politiet på på Vaulen skole, hvor en gutt skal ha oppført seg truende overfor andre ungdom.

– Vedkommende syklet fra stedet. Politi er i kontakt med fornærmede og ingen er fysisk skadet. Patruljer søker etter mistenkte.

Ifølge politiet skal en gutt i 12-årsalderen ha tagget på skolen da han ble avbrutt av flere ungdommer.

– Gutten skal ha truet dem verbalt og framvist en kniv lignende gjenstand, før han syklet fra stedet. Politiet søker videre etter mistenkte, heter det i politiloggen fra lørdag kveld.