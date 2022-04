Russebuss tok fyr

Klokken 22.14 fikk politiet melding om at en buss sto i full fyr på fylkesvei 44 Jærveien nær Hellvik i Eigersund kommune. Brannmannskaper fra Egersund stasjon rykket ut til Espetjørn/Krosstjørna og startet slokking av den overtente bussen.

Etterslokking pågikk til like før midnatt, og veien var også stengt slik at Vegvesenet kunne sjekke veibanen for eventuelle skader. Veien ble åpnet igjen først i 05-tiden søndag, og trafikken i området ble omdirigert.

Sør-Vest politidistrikt melder ellers om en natt preget av forstyrrelse av nattero og ordensforstyrrelser, der russen har vært involvert mange steder. Søndag morgen sitter en russ i arresten etter slagsmål i Mekjarvik, der motparten fikk brukket nesen.