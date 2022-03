I løpet av en kontroll UP gjennomførte på Randabergveien i ettermiddag/kveld er samme dame (49) stanset to ganger mistenkt for promillekjøring. Førerkortet er beslaglagt.

Lørdag formiddag var det også kontroll, denne gangen ved Torskaberget ved Madlaveien. 50 sjåfører ble kontrollert, og det var ett utslag på promille. En mann i 20-årene ble tatt med inn til politistasjonen for bevissikring og avhør, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.