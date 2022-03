Like etter klokken 07.30 søndag fikk politiet melding fra et vitnet om at en bil kjørte inn i to parkerte biler i Eiganesveien i Stavanger.

– Politiet er på stedet og i kontakt med sjåføren. Han framstår edru. De to parkerte bilene har fått mindre skader, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter søndag morgen.

Sjåføren i 20-årene var på stedet ved politiets ankomst, og eierne av de to påkjørte bilene ble forsøkt oppringt uten å nå fram. Sjåføren er avhørt og har fått førerkortet beslaglagt.