22 ble sendt hjem fra byen i natt

– I løpet av natten har politiet håndtert 38 ordensforstyrrelser i distriktet – herunder tjueto bortvisninger av mennesker som oppførte seg dårlig på byen – de fleste av disse i Stavanger (sytten stk.), tre på Sandnes, en i Haugesund og en på Jæren, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Blant nattens begivenheter melder operasjonssentralen om at en bil ble sjekket på Nærbø klokken 02.00, der en jente i slutten av tenårene sov i passasjersetet. Politiet opplyser at de kontakt med vedkommende som hadde kjørt bilen, også det en jente i slutten av tenårene. Hun mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand. Samtykket til førerkortbeslag.

Klokken 02.35 mottok politiet melding om at en vekter i Sandnes var blitt slått av kunde. Vekteren ble avhørt, personalia på mistenkt notert, deretter ble han bortvist fra stedet. Sak opprettes, skriver politiet på Twitter.

Stavanger klokken 03-30: Politiet fikk melding om en overstadig beruset og utagerende jente på 15 år. Foreldrene klarte ikke hanskes med henne, og det var behov for tilsyn av helsepersonell. Jenta ble kjørt til SUS i ambulanse og overtatt av helse der, rapporterer politiet på Twitter.