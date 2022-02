Så mange 20-åringer trøblet på byen i natt

For Stavanger-politiet begynte det riktig nok med en ung mann på 19 år som rundt klokken 00.30 natt til søndag ble tatt for urinering i sentrum. Han ble bortvist til søndag morgen. Om lag 20 minutter senere måtte også en mann (20) gi etter for blærens behov – og ble anmeldt for urinering på offentlig sted.

Et kvarter over midnatt ble en mann i 20-årene bortvist fra sentrum til søndag morgen. Han kranglet med vektere og nektet å forlate et utested.

Fra klokken 01.30 og utover gikk det i ett sett med politi-inngripener i Stavangers og Sandnes’ lysløyper. I Stavanger nektet en aggressiv og beruset mann i 20-årene å forlate et utested. Mannen ble bortvist, men vedkommende valgte å gå tilbake og oppførte seg særdeles kverulerende og dårlig, ifølge politiets rapport på Twitter.

– Han havnet i arresten med en anmeldelse rikere. Var også i besittelse av noe narkotika, tvitres det fra operasjonssentralen.

Omtrent samtidig nektet en mann – denne gang en variant i 30-årene – å oppgi personalia til politiet ved forespørsel. Han bortvist fra sentrum.

Klokken 01.42 melder politiet at en mann i 40-årsalderen ble kjørt til legevakt/sykehuset i ambulanse etter å ha blitt slått med et glass av en foreløpig ukjent gjerningsperson. Hendelsen skjedde inne på et utested. Mannen hadde skader i ansiktet, ifølge operasjonssentralen.

Omtrent samtidig bortvises en kvinne i 20-årene fra et utested etter at hun tok kvelertak på andre gjester.

Klokken 02.04 var det kategorien mann i 20-årene som utmerket seg. Denne gangen er det en utgave av arten som ble satt i arrest etter å ha vært utagerende på et utested.

Like før klokken 03.00 oppdaget en politipatrulje i Stavanger en mann i 20-årene som var så pass beruset at han ikke maktet å ta vare på seg selv. Han nektet også å oppgi personalia. Kjøres arresten for overnatting, heter det fra politiet.

Like før klokken 02.30 bortvises en mann i 30-årene fra Sandnes sentrum. Han nektet å oppgi personalia til politiet ved forespørsel.

Klokken 03.00 fant en politipatrulje ut at det var best å bortvise en mann i slutten av 20-årene. Overfor politiet ga han uttrykk for at han hadde tenkt å slå ned folk.

Nærmere 03.30 og stengetid ble fire menn i 20-årene tatt for å stjele drikke på et utested. De fire skal ha sneket seg inn en dør og rappet drikken. Alle anmeldes og bortvises, heter det fra operasjonssentralen.

I Sandnes svingte det også rundt utestedenes stengetid – der to menn i 20-årene ble bortvist etter å ha oppført seg dårlig inne på et utested.