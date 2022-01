Det endte med pågripelse og anmeldelse for en mann i 20-årene som oppsøkte et hospits i Stavanger natt til søndag. Like etter klokken 01.30 hadde politiet fått nok etter at mannen hadde brutt to pålegg om å holde seg vekke fra hospitset. Han framsatte i tillegg trusler mot de ansatte på stedet.