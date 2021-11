Bråk i Stavanger og naken mann i veibanen

Politiets operasjonssentral melder om en god del ordensforstyrrelser, stort sett i Stavanger sentrum, men også i resten av distriktet. Flesteparten av bråkmakerne har blitt bortvist fra sentrum, heter det på Twitter.

Her er noen av hendelsene i politidistriktet natt til søndag:

Klokken 00.23: Patrulje tilkalt til utested i Stavanger sentrum for å ta seg av overstadig beruset jente som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Jenta i begynnelsen av 20-årene, ble kjørt til legevakten. Ble innlagt SUS som følge av beruselsesgrad.

Klokken 00.35: Melding om mann som sparker i biler på Nærbø. Patrulje til stedet og i kontakt med mistenkte, en full mann i midten av 30-årene. Må inn i arrest for avrusing. Ukjent om noen biler har fått skader som følge av sparkingen. Dette må sjekkes i dagslys.

Klokken 00.53: Melding om slåsskamp ved utested i sentrum. Patrulje til stedet og i kontakt med begge parter. Ingen skadd. Begge blir anmeldt for ordensforstyrrelse og bortvist fra sentrum.

Klokken 01.42: Melding om slåsskamp på utested i Stavanger sentrum. En person skal ha vært bevisstløs. Patruljer til stedet og prøver å få oversikt over hva som har skjedd. Amper stemning på stedet. Den ene parten ble med i ambulansen for videre sjekk. Hadde bl.a. hevelser i ansiktet. Begge partene virker forøvrig å ha vært like delaktige i slåsskampen og begge får en sak opprettet på seg.

Klokken 01.54; Melding om svartkledd fotgjenger på motorveien i nordgående retning. Patrulje sendt til stedet. De kom i kontakt med mannen og fikk ham vekk derfra.

Klokken 02.30: Politiet tilkalt for å ta seg av overstadig beruset kvinne på Bryne. Forsøkte å urinere på offentlig sted og måtte ha hjelp til å få på seg klærne igjen etter dette. Støtter seg nå til en stolpe og er ikke i stand til å ta vare på seg selv, meldte politiet. Kvinnen hadde forduftet da patrulje kom til stedet.

Klokken 02.16:Mmelding om naken mann som løper rundt i vegbanen ved Trædavika i Sauda. Patrulje til stedet og i kontakt med den nakne mannen som er i begynnelsen av 20-årene. Han var beruset og ble tatt hånd om av en kamerat som også var på stedet. Uvisst hvorfor han var naken, ifølge politiet på Twitter.