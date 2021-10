Kvinnen i 20 årene-endte opp i arresten etter at hun lugget to andre damer i håret og kom med utsagn som gjorde at hun vil bli anmeldt for hatkriminalitet og rasistisk vold, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter like etter klokken 02.00 søndag.

Flere andre hadde problemer med å oppføre seg på byen lørdag kveld. Klokken 01.00 gjorde operasjonsleder opp et foreløpig regnskap som viste at seks menn var bortvist fra henholdsvis Jørpeland, Stavanger, Sandnes og Haugesund. Fellesnevner for samtlige er at de er beruset og forstyrrer den alminnelige fred og orden. Mer skulle det bli:

* Klokken 01.23: Beruset mann i 20 årene var ute av stand til å ta vare på seg selv. Får et opphold i arresten, rapporterer politiet.

* Klokken 02.32 melder politiet at to mannlige 20-åringer er bortvist fra to ulike hendelser og steder i sentrum. Fellesnevner er beruselse og ufin oppførsel.

* En kvinne i 40-årene ble bortvist fra sentrum, meldte politiet klokken 02.40.

* Allerede klokken 22.20 bringes en beruset mann i 20-årene til arresten etter ordensforstyrrelse i Sandnes sentrum.

* Klokken 01.05 rapporteres det fra Sandnes at en aggressiv mann i 30-årene ble satt i arrest etter at han valgte å se bort fra bortvisningspålegget han hadde fått av politiet tidligere på kvelden.

























