Sjåføren var ikke beruset: – Særdeles dårlige kjøreferdigheter

Stavanger-politiet fikk mistanke om ruskjøring etter at de klokken 06.40 fikk melding om at en sjåfør hadde brukt en halvtime på å parkere. Forsøkene hadde endt opp i en husvegg og i et gjerde. Patruljen som kom til stedet meldte om relativt store skader, og føreren var ikke i bilen.

Etter en liten stund kom patruljen i kontakt med fører/mistenkte, som er en mann i begynnelsen av 30-årene. Mannen innrømmet forsøkene på å kjøre bilen.

– Intet som tyder på at mannen er ruset og hendelsen skyldes nok særdeles dårlige kjøreferdigheter. Har ikke førerkort og anmeldes for dette, rapporterer Sør-Vest politidistrikt på Twitter.