Kjørte på elsparkesykkel i tunnelen

Klokken var 04.40 natt til søndag da Sør-Vest politidistrikt fikk melding om to personer på elsparkesykler i Mastrafjordtunnelen i Rennfast. Vegtrafikksentralen stengte tunnelen og patrulje ble sendt og kom i kontakt med to gutter.

De to guttene var ikke alene om å være på ville veier natt til søndag. Klokken 03.08 fikk politiet melding om en bil som vinglet langs Hillevågsvannet. Patrulje fikk stanset bilen på Storhaug. Fører, en mann i begynnelsen av 30-årene, mistenkes for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, melder politiet på Twitter.

Også på motorveien ble det registrert vinglete atferd. Klokken 01.17 mottok politiet melding om bil som vinglet på motorveien i nordgående retning. Bilen ble stanset av patrulje like etter. Fører, en mann i slutten av 30-årene, mistenkes for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand og ble tatt med til legevakten for blodprøve. Hans førerkort ble beslaglagt, rapporterer politiet på Twitter.