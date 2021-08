Politiet ønsker tips: Fritidsbåt kjørte på land

Klokken 01.14 natt til søndag fikk nødetatene melding om en fritidsbåt som hadde kjørt på et skjær under Hafrsfjord bru. Politiet bisto Hovedredningssentralen med patruljer fra land og med politibåt. Opplysninger tydet på at personen(e) i båten hadde kommet seg på land.

– Vi forsøkte å komme i kontakt med personen(e) som var i båten – uten resultat. Politiet har derfor avsluttet søket, opplyser operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet er interessert i opplysninger om mannen slik han får gjennomført en helsesjekk. Han skal være i 30-årene.

Har du tips? Ring politiet på telefon 02800 eller Legevakt på telefon 116117.

Det er ikke meldt om at noen er skadet.

