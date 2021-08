Klarte ikke å håndtere alt helgebråket

– Politiet har mottatt utallige meldinger på ordensforstyrrelser i form av høy musikk og festbråk over hele distriktet. Vi har kun hatt kapasitet til å reagere på en brøkdel av disse, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Ikke nok med det; politiet har også hatt hendene fulle med bråkmakere og slåss kjemper både i Stavanger og Sandnes.

Klokken 18.20 fikk politiet melding om at en blodig mann i bar overkropp forsøkte å stanse biler og oppførte seg truende mot to yngre jenter i tenårene i Lysefjordgata på Storhaug. Mistenkte, en ruset mann i 40-årene, forsøkte å sparke politiet. Han ble pågrepet, innsatt i arrest og anmeldt for hensynsløs atferd og vold mot politiet.

Klokken 20.41 lørdag mottok politiet melding om slagsmål i sentrum der flere personer var involvert. Noen løp fra stedet. Politiet har kontakt med fornærmede og to mistenkte. Fornærmede er påført et slag i ansiktet. Ikke behov for ambulanse, rapporterte politiet på Twitter. Hva som var hendelsesforløpet, framsto noe uklart lørdag kveld. To gutter i slutten av tenårene var involvert i hendelsen og ble bortvist fra sentrum i 12 timer.

Like før klokken 01.00 ble en mann i 20-årene sendt til helsesjekk etter at han ble slått ned utfor et utested i sentrum. En sivil politipatrulje var vitne til hendelsen og grep inn. Saken er anmeldt, melder politiet.

Rundt klokken 01.50 ble seks personer bortvist fra Stavanger sentrum i 12 timer. De laget bråk ved Kjeringholmen.

Klokken 03.42 er det i Sandnes det skjer. Politiet fikk melding om at fire ungdommer knuste et vindu inn til en restaurant i Erling Skjalgsons gate før de løp av gårde. En patrulje har vært på stedet sammen med eier og foretatt nødvendige undersøkelser på åstedet, heter det fra operasjonssentralen.