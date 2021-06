En kvinne i 20-årene ble tatt med i arresten natt til søndag for å ha hindret en politipatrulje i utrykning. Hendelsen ble meldt av politiet på Twitter klokken 00.38, etter at kvinnen ble tatt med i arrest for beruselse og anmeldt for forholdet. Kvinnen stilte seg bevisst i veien for politiet, heter det fra politidistriktet.

Litt tidligere lørdagskvelden var det en mann i begynnelsen av 20-årene som ikke kunne oppføre seg. Klokken 20.30 måtte politiet bistå vektere i Stavanger sentrum, etter at en mann kom i klammeri på et utested. Mannen ble bortvist fra sentrum til søndag morgen.