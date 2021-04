Brannvesenet fikk raskt kontroll etter at det ble meldt om en mindre brann i Vikinghallen på Tjensvoll klokken 21.40 lørdag. To personer fikk ifølge Sør-Vest politidistrikt i seg røyk og ble sjekket av helsepersonell, men de hadde ikke behov for ytterligere behandling.

Brannen i Vikinghallen – som vanligvis brukes av Vikings barne- og ungdomsavdeling og elever ved St. Svithun videregående skole – oppsto i et teknisk rom. Politiet melder at det ikke er store skader i hallen.

Vikinghallen i Stavanger. (Bjørn G. Sæbø/Privat)