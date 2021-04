Svært vanskelige kjøreforhold: Buss kjørte seg fast og sperret tunnel

Rundt midnatt natt til mandag skriver Sør-Vest politidistrikt at de har fått flere meldinger om svært vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet.

– Det er underkjølt regn og når dette treffer bakken fryser det til is og danner en livsfarlig hinne, skriver de på Twitter og legger til at Vegmeldingssentralen er varslet.

Like etter klokken 09.00 mandag morgen meldte politiet at en buss har kjørt seg fast på vestsiden av Hillevågstunnelen. Dette førte til at tunnelen ble sperret i begge retninger. Etter en drøy halvtime meldte politiet at bussen er fjernet og at tunnelen er åpnet.

Også i Sandnes sto en buss fast mandag morgen. Klokken 07.50 meldte politiet at en buss står på tvers i krysset mellom Postveien og Oalsgata.

Like over klokken 08.30 melder politiet at de er på stedet og stanser andre kjøretøy slik at ikke flere kjører seg fast.

[ 24 nye smittetilfeller det siste døgnet ]

Svært glatt

Natt til mandag, klokken 00.25, meldte politiet om et trafikkuhell på RV44 retning sør, hvor én bil og én fører er involvert. Det skal ha vært svært glatt på stedet.

Føreren av bilen, en kvinne i begynnelsen av 20-årene, framstår som uskadd, men ble kjørt til legevakten for en sjekk. Bilen ble hentet av bergingsbil.

Kvinnen blåste til 0 i alkometeret, ifølge politiet.

[ De fleste fjelloverganger stengt på grunn av uvær ]

Buss på tvers

Litt senere, klokken 05.15, melder politiet om nok et trafikkuhell. Denne gangen har en bil kjørt i autovernet på E39 i nordgående retning like før Kvelluren. Også her meldes det om glatte forhold på stedet.

– Bilen har kommet fra påkjøringsfeltet fra Austrått og har angivelig sklidd inn i autovernet, skriver politiet på Twitter.

Føreren, en kvinne i 20-årene, framstår som lettere skadet. Hun ble tatt med til legevakten for sjekk, og det er ingen mistanke om promille eller rus, opplyser politiet.