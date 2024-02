Vil mer for Løkkeveien: Etterlyser Løkkeveiens svar på Anders Ohm

– Det mangler en felles visjon for Løkkeveien. Vågen har sin Øivind Ekeland, Fargegata har sin Tom Kjørsvik og Pedersgata har sin Anders Ohm. Dette er steder med ulike uttrykk. Det hadde vært kult hvis Løkkeveien fikk sitt eget uttrykk.

Det sier Tormod Wilson Losnedal, gruppeleder i Høyre. En jevn dur av biler er å høre fra Løkkeveien, eller «Lykkeveien» som det sies på folkemunne. Få mennesker er å se.

– Butikker som prøver seg i gata, legges ned. Nå overtas den av massasjestudioer og tatoveringssjapper. Vi må skape mangfold, sier Losnedal.

Harald Forgaard (H), som sitter i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg, husker tiden da Løkkeveien var ei handlegate.

– Da var det masse butikker her, mest på Vestre Platå-siden. De siste 20 årene har det gått i feil retning. For ti år siden skulle Løkkeveien bli miljøgate, men det skjedde ingenting.

Nå vil de snu trenden og ber aktører og beboere skape en felles visjon for hva gata kan bli.

- Jeg håper noen av de private aktørene som allerede er her, vil rekke opp hånden og si at de vil være med, sier Tormod Wilson Losnedal (t.v). Ved siden av tår Harald Forgaard (H). (Mari Wigdel)

Nye vyer: – Vi får ikke bilene vekk

Stavanger Sentrum AS (STAS) har tatt initiativ til en samordning i Løkkeveien gjennom det nasjonale prosjektet CID «Sammen om sentrum» (se faktaboks).

– STAS har allerede startet prosessen. For oss blir sentrumsutvidelse ekstremt viktig i perioden og Løkkeveien har et enormt potensial, sier Losnedal (H).

– Det er viktig å understreke at vi ikke vil at én fyr skal kjøpe opp hele gaten. Det er typen vi snakker om, vi trenger en primus motor som deler av sine visjoner. Det handler om å få en felles tanke om hvis vi vil med en såpass travel gate som Løkkeveien.

Losnedal er helt sikker på at Løkkeveien har sterke nok aktører til å blåse liv.

– Vi har Folken, St. Olavskvartalet, Camar, Øgreid, Smedvig og gjengen. Og på sørsiden har vi St. Olav-kvartalet hvor det skal komme mathall. Det er nok aktører her til å gjøre dette til en fantastisk gate. Jeg håper noen av de private aktørene som allerede er her, vil rekke opp hånden og si at de vil være med.

Men Løkkeveien er en travel gate for biler. Strandkaien og Løkkeveien har lenge vært hovedfartsåren fra Bjergsted og Karlhammeren inn til byen og motorveien. På tross av Eiganestunnelen er Løkkeveien fremdeles en svært trafikkert gate. Og verre kan det bli.

– Eiganestunnelen har litt effekt. Vi får ikke bilene vekk. Det kan også bli verre med bussveien. Såpass mange utkjørsler fra Vestre Platå til Madlaveien, vil bli stengt, og da ledes trafikken ned til Løkkeveien.

Han mener bilene ikke bør være til hinder for Løkkeveien.

– De som bor her vil ha «si’ egå Gada». De vil ta tilbake den handlegaten Løkkeveien var, slik at gaten kan skinne litt igjen, ikke bare være et sted man springer over, men en plass man faktisk oppholder seg, sier Losnedal.

Kommunen kan også spille en rolle i å realisere en Løkkeveien-visjon, fortsetter han.

– Kommunen kan også gjøre sitt. Vi har Rådhuskvartalet like her og vi eier eiendom i gaten. Så vi kan være med. Kommunen kan være med å spille en rolle i denne utviklingen, sier Losnedal.

Fakta om City Impact Districts Stavanger (CID)

CID Stavanger er nasjonalt pilotprosjekt for frivillig samarbeid om sentrum. Prosjektet ble etablert i mars 2016.

Hovedaktører og partnere i samarbeidet er Stavanger kommune, Stavanger sentrum AS og Urban Sjøfront AS. Stavanger Sentrum AS er eid av Stavanger-regionen Næringsforening og Stavanger kommune, med ca. 250 butikker, serveringssteder, servicebedrifter og gårdeiere som medlemmer. Urban Sjøfront AS er eid av ca. 20 gårdeiere i Stavanger Øst.

Prosjektet skal prøve ut virkemidler for sentrumsutvikling i et frivillig samarbeid mellom offentlige og private aktører

Skal styrke Stavanger sentrum med aktiviteter og tiltak som gjør sentrum mer attraktivt som senter for handel, bosted, arbeidssted og kulturopplevelser

Kilde: Regjeringen.no

