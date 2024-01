Nei til å gjenoppta dagbøter for «hotellhullet»

– Dette går på trafikksikkerheten løs for myke trafikanter. Det er ikke rart at Statsforvalteren nå ha mistet sin tålmodighet og vurderer å overstyre kommunen som overordnet planmyndighet. La oss unngå denne ydmykelsen, sa Anders Fjelland Bentsen (Ap) fra talerstolen i bystyret.

Han foreslo å gjenoppta dagbøtene for «hotellhullet» i tanke Svilands gate raskes mulig.

I mange måneder måtte utbyggingsfirmaet Greve Wedel AS, eid 50/50 av Aton AS og Base Property, betale dagbøter på 2500 kroner for «hotellhullet» i Tanke Svilands gate i Stavanger. Mesteparten av tomten er som kjent en svært stor byggegrop etter utbyggingen stoppet opp i 2014. Tvangsmulkten har kommunen begrunnet med at grunneier i årevis har latt være å sette i stand trafikkområdene rundt hullet.

Men i slutten av april i fjor satte et flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling en foreløpig stopper for tvangsmulkten.

Statsforvalteren skal vurdere om opphevelsen av dagbøtene var et lovlig vedtak. Det ble bekreftet på tampen av fjoråret.

– At utbyggeren nå utarbeidet et nytt planforslag er ikke et argument for å la dette ligge. Det er over ett år siden denne planen ble sendt på høring, og vi har fortsatt ingen plan som kommunen kan godkjenne fordi det foreligger innsigelser fra fylket på uteområder. Tomten er også dårlig egnet for et så høyt antall boliger og jeg vil ikke ta det for gitt at planen faktisk blir godkjent, sa Fjelland Bentsen og la til:

– Selv om planen blir godkjent, gir det ingen garanti for at planen blir gjennomført de neste årene – eller noensinne.

Anders Fjelland Bentsen (Ap) Stavanger Arbeiderparti, nestleder i utvalg for by- og samfunnsutvikling i perioden 2019-2023 (Stein Roger Fossmo)

Har levert inn plan: – Kommunen har overtatt ansvaret

Flertallet var samstemte i sine motargumenter. Kjartan Alexander Lunde (V) påpekte at det er feil å straffe en utbygger når ballen ligger på kommunens banehalvdel.

– Utbygger har jobbet på og konstellasjonen av utbyggere er ny. I desember 2022 leverte de endelig inn et nytt reguleringsforslag for denne veien. Et enstemmig vedtak vedtok å sende planen på høring, selv om Venstre og andre partier påpekte momenter som ikke var så gode i planforslaget. Og når utbygger har levert inn en plan som er til kommunens behandling, er det kommunen som har overtatt ansvaret for at denne skal bli ferdig behandlet, sa Lunde (V).

Kjartan Alexander Lunde (V) (Tonette N. Haaland)

– Det er ikke rett å laste utbygger med å betale dagbøter for denne planen.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har allerede vedtatt at hvis det er på grunn av forhold som skyldes utbygger at det ikke er vesentlig framgang i denne saken, så skal dagbøtene gjenopptas.

– Det er veldig rart at representanten (Lunde) skylder på kommunens planfolk. Hvis utbygger hadde korrigert sitt planforslag slik at innsigelsen hadde frafalt, kunne planen blitt vedtatt, svarte Fjelland Bentsen (Ap).

Ikke straffe utbygger: – Frekkhetens nådegave

Kristoffer Sivertsen (Frp) mener det er helt feil å straffe en utbygger som prøver å fullbyrde prosessen.

– Det er rimelig spesielt å ilegge dagbøter til noen som faktisk prøver å få noe til. Denne gangen står det faktisk ikke på utbygger. Denne gangen er det en utbygger som faktisk vil få det til. Når man har utbyggere som faktisk vil noe, kan man ikke sette seg på bakbeina slik det offentlige har gjort, sa Kristoffer Sivertsen (Frp).

– Statsforvalteren har frekkhetens nådegave til å sette i gang et arbeid for å vurdere om utbygger skal ilegges tvangsmulkt.

Sara Mauland og Rødt stilte seg bak Fjelland Bentsens forslag. Mauland (R) mener utbyggers interesser er prioritert over innbyggernes interesser.

– Utbyggers interesser er klart prioritert over innbyggernes interesser, sa Mauland.

Sara Mauland, Rødt Stavanger Sara Mauland, gruppeleder for Rødt i Stavanger. (Mari Wigdel)

Mauland (R) påpekte at utbygger tar risiko når de leverer inn planforslag.

– Får de innsigelser, er det en del av spillet. Utbygger har gamblet på at vi ikke har tålmodighet.

