Rennesøy-opprør mot stengt bibliotek: - Biblioteket er livet mitt

– Biblioteket har vært livet mitt, både jobb og fritid. Vi fortjener et skikkelig bibliotek på Rennesøy nå. Akkurat nå.

Det sier Rennesøybu Bjørg Kristin Helland Bø. Hun var biblioteksjef ved Rennesøy bibliotek i 47 år, fram til hun pensjonerte seg i 2022. RA møter henne utenfor Meieriet som huser Rennesøy bibliotek. Med tre dagers varsel ble biblioteket stengt mandag 15. januar.

Bjørg Halland Bø er opprørt over hvor tregt sentrumsutviklingen i Vikevåg går. Etter nær 50 år som biblioteksjef er hun krystallklar på at det er nødvendig for innbyggerne med en oppgradering av biblioteket. (Mari Wigdel)

– Dette er et veldig stort behov. Vi ber ikke om mye. Vi er ikke Aker Brygge. Vi ber ikke om noe stort og flott, men noe enkelt og funksjonelt. Politikerne må stikke fingeren i jorda og forstå hva vi trenger, sier Bø.

Ved Meieriet kommer Eivind Hausken gående og stopper opp for å hilse på Bø.

– Hva synes du om at biblioteket midlertidig er stengt?

– Det er håpløst å stenge biblioteket på grunn av en heis. Det er en liten katastrofe sier Hausken.

– Biblioteket betyr mye for mange og det er en vikig samlingsplass. Det er noe det begynner å minke på Vigå, og da er det viktig at vi beholder det vi har, sier han og legger til at han mener Meieriet bør totalrenoveres.

Eivind Hausken kaller stengningen av biblioteket for en liten katastrofe. (Mari Wigdel)

Planer for rehabilitering utsatt

Bø vil at biblioteket skal flytte ned i det gamle SR-Bank-lokalet i andre enden av Meieriet.

– Og Meieriet fortjener en skikkelig oppgradering. Det er det eneste historiske bygget vi har i Vikevåg. Dette er vår stolthet, sier hun.

Bø brenner hun for at Meieriet skal oppgraderes. (Mari Wigdel)

Beslutningen om midlertidig stengning er fattet av kommunedirektøren. Årsaken er at på Rennesøy bibliotek har vært i ustand siden høsten 2023 og biblioteket er uten universell utforming. De ansatte og besøkende har derfor vært nødt til å benytte seg av trappen.

Heisen ble ikke fikset umiddelbart fordi en en totalrenovering av Meieriet bare var et snaut år unna byggestart. Dette innebærte også å flytte biblioteket fra 2. etasje og ned i 1. etasje i det gamle banklokalet. Det ble derfor avgjort at kostnaden ved reparasjon ikke kunne forsvares.

Sammen med helsehus og flytting av innbyggerservice, kom prislappen på om lag 150 millioner. Nå spøker det for planene. Det nye flertallet har nedskalert prosjektet fra 150 millioner kroner til 10 millioner kroner.

– De må ikke bare flikke. De må klare å se det i en sammenheng. Det er ikke vits å fikse heisene hvis den skal flyttes om ett år. Det kan hende at det er for mye med 150 millioner, men 10 millioner er for lite. Jeg tror vi kan gjøre det billigere, sier Bø og legger til:

– Det koster mange millioner og fjerne hvelvet i banken. De trenger ikke å fjerne det! Jeg vil sitte der og drikke te – eller champagne skulle det kanskje vært – og lese ei bok. Dette biblioteket kan bli et utstillingsvindu, sier hun.

I «den lune kroken» på Gjenbruken, like overfor Meieriet, sitter Vera Asmarvik, Anne Mai Galta og Magnhild Tjøstheim med kaffe og kake. - Folk er rasende for at biblioteket er stengt, sier Tjøstheim. (Mari Wigdel)

– Drastisk

Ved inngangsdøren til biblioteket står koordinator for Rennesøy bibliotek og leverer bøker personlig til en låner.

– Jeg må sørge for at de som har reservert bøker, får bøkene, sier Rebekka Egeland til RA onsdag ettermiddag.

Koordinator ved Rennesøy bibliotek, Rebekka Egeland. (Mari Wigdel)

Egeland er leder for Sølvberget-filialen på Rennesøy. Hun hadde ingen medvirkning i beslutningen om å stenge biblioteket. Hun ble først varslet fire dager før biblioteket skulle stenge mandag 15. januar.

– Jeg skjønner at noe må skje, men jeg synes det er drastisk at de går så langt at de velger å stenge biblioteket. Vi fikk ingen forvarsel om dette og jeg ble ikke spurt.

Egeland understreker at hun utfordringen med heisen har vært akseptert fordi biblioteket snart skulle flyttes.

– Heisen har vært stengt siden i fjor vår. Det er tragisk at det har gått så langt, men vi aksepterte det i påvente av at renoveringen skulle starte. Vi har gått på sparebluss siden i fjor vår. Nå var vi helt ved målstreken. Dette er ikke første gang vi har vært det, sier hun og legger til:

– Dette biblioteket trenger en oppgradering. Det er ikke bra nok til å være en del av Sølvberget.

Bibliotekssjefen: – Vet ikke når det kan åpne

Det er fremdeles uvisst når biblioteket vil gjenåpne, forteller Thina Hagen, fungerende bibliotek- og kultursjef i Stavanger kommune.

– Vi vil vurdere gjenåpning når vi vet noe sikkert. Vi vet ikke. De ansatte har gått i uvisse over lengre tid. Vi åpner biblioteket når vi har en startdato. Hvis det kommer en god løsning, med heis, for å transportere bøker og personer så åpner vi igjen. Vi har ikke lyst til at det skal være stengt.

Thina Hagen, fungerende bibliotek- og kulturhussjef i Stavanger kommune. (Sølvberget)

Frp-Harestad: – Det blir ny heis

Tor Bernhard Harestad er leder for Rennesøy kommundelsutvalg. Han er klar på at biblioteket ikke skal legges ned.

– I intensjonsavtalen står det ingenting om totalrenovering. Vi må få på plass ny heis og biblioteket må inn i banklokalene. Det er det første. Så skal vi «shine» opp etterpå. De lager storm i et vannglass. Det forrige flertallet tapte valget og nå skylder de på oss. Dette kunne de ha utbedret for lenge siden. Vi skal få til dette.

– Er 10 millioner nok midler?

– Blir det mer enn 10 millioner, får vi en tilleggsbevilgning. Hvis det viser seg at det er litt i manko, må vi gå inn å revidere budsjettet i mai måned. Vi skal i hvert fall få til det vi har tatt på oss. Vi vil at dette skal fungere best mulig for alle innbyggerne. Vi skal få på plass helsehuset. Vi skal bruke midler til å igangsette prosessen. Vi må sette det i gang hvis vi skal få på plass det i løpet av de fire årene.

Blir dette flikking heller enn en ordentlig oppgradering av biblioteket?

– Nei, det er ikke snakk om flikking. Det vi skal gjøre, skal vi gjøre skikkelig. Bare la oss få fred til å gjør dette.

Onsdag ettermiddag ble det avholdt et uoffisielt møte på Rennesøy bibliotek. Ordføreren, varaordføreren, styreleder Meieriet og leder ved Sølvberget er blant de frammøtte.

– Det er bestemt at det blir ny heis og nytt friskluftanlegg i banklokalet slik at biblioteket kan flytte ned. Nå skal vi finne ut hva det vil koste, sier Harstad til RA torsdag morgen.

- Vi renoverer bygget slik det er. Vi har vært i kontakt med mange av brukerne og de er helt enige med oss. Vi kommer ikke til å rive velvet. Det kan bli et møterom eller noe slikt. Vi skal i hvert fall ikke bruke masse penger på å knuse det sier Tor Bernhard Harestad Stavanger-budsjettet (Stein Roger Fossmo)

Hvor lang tid vil det ta?

– Det vet vi ikke. For å få inn ny heis er det tre måneders leveringstid. Det har vi undersøkt selv. Nå er det kommunen som styrer hele løpet. Vi hadde «jyselig» god dialog med dem. Vi er enige om at vi skal få til dette i lag og de vet hvor mye vi har å bruke. I første omgang har vi 10 millioner kroner å bruke, sier Harestad.

Sunnanå Hausken (Sp): – Sniknedleggelse

– Det er skikkelig frustrerende. Alt må kjempes for på øyene. Vi har jobbet så lenge for å få til et bedre tilbud, sier tidligere Rennesøy-ordfører, Dagny Sunnanå Hausken til RA.

Hun kaller stengningen for «sniknedleggelse» i et Facebook-innlegg.

Dagny Sunnanå Hausken, Stavanger Senterparti Dagny Sunnanå Hausken (Sp), tidligere varaordfører i Stavanger og tidligere ordfører på Rennesøy. (Thor Erik Waage)

– Det er det jeg er redd for. I neste omgang sier man at folk er blitt vant til å kjøre til byen for å gå på Sølvberget eller andre bibliotek og stenger Rennesøy bibliotek permanent. Jeg har bedt dem som styrer nå om å love å åpne biblioteket igjen, sier Hausken.

Den tidligere Rennesøy-ordføreren understreker at biblioteket er et viktig møtested i Vikevåg.

– I intensjonsavtalen står det at det skal være et desentralisert bibliotek på Rennesøy. Og den nye bibliotekplanen legger opp til at det kan åpnes filialer på mindre steder som Kvernevik. Hvis biblioteket på Rennesøy stenges, er det også i strid med bibliotekplanen.

Hausken mener 10 millioner ikke holder for å gjennomføre den nødvendige oppgraderingen av Vikevåg.

– Det er ingenting i forhold til det de trenger.

Også Dag Mossige, grupeleder i Arbeiderpartiet, er oppgitt over flertallets nedskalering.

– Jeg håper flertallspartiene snur og går for full renovasjon, ikke bare flikking. Vi skulle oppgradere biblioteket, flytte det ned, lage plass til frivillige organisasjoner og innbyggerservice. Jeg ber dem revurdere dette. Svært mange innbyggerne er skuffet.

– Vi må stå ved de løftene vi har gitt til Vikevåg og renovere hele Meieriet. Dette er et gryteklart budsjett. Hvis vi hadde styrt, ville vi gått videre med det. Det er meget beklagelig at Høyre slenger døren igjen.

