Ferje-strid i KrF: – Det svir ekstra

I 2022 innførte regjeringen, med Senterpartiet i spissen, gratis ferjer til øyer uten fastlandsforbindelse. Gjennom en støtteordning fra staten, får fylkeskommunene kompensasjon for de tapte billettinntektene.

I desember bestemte flertallskoalisjonen i Rogaland fylkesting, med Høyre, Frp, Venstre og KrF, at bilister skal betale ferjebillett. Krfs representant på fylkestinget har stemt lojalt til flertallet selv om det strider mot Krfs egen politikk.

Henrik Halleland (KrF), varaordfører i Stavanger, innrømmer at vedtaket er en kamel å svelge for partiet.

– Jeg mener det er et godt tiltak. Det mener Stavanger KrF og det har vi også i våre programmer i fylket og på landsplan, sier Henrik Halleland (KrF).

– Dette er egentlig Sps sak, siden de greide å innføre dette, men selv om vi ikke samarbeider med dem, har vi heiet på dem på akkurat dette. Fylkespolitikerne har nå bestemt at vi skal begynne å ta betalt for ferje. Det er politikk, det. Men det er en kamel å svelge for KrF.

Sprikende meninger internt

Dette har vekket stor misnøye blant lokalbefolkningen på øyene i Stavanger. At KrF stemmer imot egen politikk er en for stor kamel for noen KrF-ere å svelge.

Leder i Finnøy kommunedelsutvalg, Sissel Marie Bjerga (KrF), går hardt ut mot eget parti i en kronikk i RA onsdag. «At fylkespolitikarane i fleirtalet ikkje viser vilje til å sjå kva dette politiske verkemiddelet har skapt, og skaper, av positive ringverknader, har sett i verk ein storm av frustrasjon og sinne i våre lokalsamfunn», skriver Bjerga. Også tidligere Krf-politiker og ordfører i Finnøy kommune, Kjell Nes, er misfornøyd med Krfs stemmegivning på fylkesnivå.

– At KrF kunne gjøre noe slikt, setter oss i sjokktilstand, sier Nes til NRK.

– Her gir KrF ganske mye. Får dere nok tilbake?

– Det tror jeg. I disse forhandlingene er det noen gode Krf-saker, for eksempel ungdomskort, som er en veldig god variant. Det er noe KrF har jobbet for inn i dette. Gratis ferjer er en stor sak. Virkelig en stor sak. Det vil alltid være et spørsmål om man for nok tilbake.

– Anne Kristin Bruns har stemt lojalt med flertallskoalisjonen på fylket. Kan det forsvares overfor velgerne at hun går imot KrF-politikk?

– Å gå inn i budsjettforhandlinger og komme ut med et resultat, handler om å gi og ta. Men med disse opplysningene som har kommet etterpå, svir det ekstra. Her ser det faktisk ut som de er villig til å tape de 15 millionene og måtte kutte enda mer på grunn av det. Dette er en veldig vanskelig sak. Det er det. Slik det ser ut til nå er det ikke mye vilje til å gå tilbake på det, sier Halleland.

– En dum sak for KrF

Halleland reagerer på at saken har endret karakter etter budsjettet ble vedtatt. Kommunalminister Erling Sande (Sp) har nemlig informert Rogaland fylkeskommune om de kan miste den statlige kompensasjonen for tapte billettinntekter hvis de innfører betaling for bilister på ferjene.

Fram til nå har Rogaland fylkeskommune mottatt 8,9 millioner kroner i 2022 og 16,9 millioner kroner i 2023.

– Når han sier det, mener han det? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg tror dette er såpass viktig for Senterpartiet og regjeringen er med på det. Hvis Rogaland fortsatt står på dette til våren, vil dette bli endret i revidert nasjonalbudsjett, sier han og fortsetter:

– Det er klart det er en dum sak for KrF. Det er opplagt.

– Ville du likt hvis du Anne Kristin Bruns stemte i tråd med Krf-politikk heller enn å stemme lojalt med samarbeidspartiene?

– Ja, når det kommer til fylkestinget hadde jeg likt det. Men de er jo i et samarbeid. Det er ikke slik at jeg ønsker at de skal bryte ut av samarbeidet, men at de kunne satt foten tydelig ned i samarbeidet og sagt at dette er en sak som rammer KrF såpass hardt at vi ikke bør gjøre det, sier han.

