Barn og unge skal få fritidskort

I løpet av 2024 skal alle barn i Stavanger mellom 6 år og 18 år får tilbud om et såkalt fritidskort. Med det får barn og unge et digitalt kort på tusen kroner som kan brukes på «fritids- og kulturaktiviteter».

Stavanger var på nippet til å få dette i 2022, da Stavanger var neste by ut i et prøveprosjekt i regi av Solberg-regjeringen – med KrF i spissen. Etter stortingsvalget i 2021, skrotet Støre-regjeringen prosjektet. Som i Solberg-regjeringen er det KrF som har kjempet fram denne saken i budsjettforhandlingene i Stavanger. Lokalt har varaordfører Henrik Halleland (KrF) vært talsperson for fritidskortet og er fornøyd med at ordningen er vedtatt.

– Hvorfor har dere gått inn for fritidskort?

– Vi ser at det minker på barn og unge i kulturskolen og idretten. Vi er redde for at det er fordi foreldrene ikke har råd og ikke prioriterer det. Det mener vi er dumt. Det er veldig viktig for barn og unge å være i de arenaene. Derfor prøver vi å stimulere det og da er fritidskortet et tiltak vi mener kan ha positiv effekt og som vil bety noe for foreldrene om sliter med å få dette til å gå rundt, sier varaordfører Henrik Halleland (KrF) til RA.

En rekke kommuner har en slik fritidskortordningen, blant annet Arendal, Haugesund og Levanger.

Støtte til speider, men ikke kino

Hvilke typer aktiviteter som skal dekkes av fritidskortet er fremdeles ikke helt klart, men visjonen er at kortet skal kunne brukes på medlemsbaserte fritidsaktiviteter.

– Ikke kino altså, for eksempel?

– Nei, det kan ikke brukes på kino. Det kommer nok til å dreie seg om medlemsorganisasjoner, typisk speideren. Det må vi komme tilbake til. Vi må lage en liste over hvilke aktivitetene og organisasjonene fritidskortet gjelder for. Da kan foreldre gå inn på for eksempel Kulturskolen og huke av for fritidskortet, sier Halleland (KrF).

Det er foreløpig ikke avklart hvordan ordningen skal fungere i praksis.

– Administrasjonen må bruke litt tid på å finne ut hvordan dette skal løses rent teknisk. Det vil ta litt tid før det er klart, men jeg forventer at ordningen vil tre i kraft før sommeren en gang.

Universell ordning – midler nok til 64 prosent

Fritidskortet er et universelt tiltak og alle barn og unge i Stavanger har krav på det.

– Hvorfor gir dere dette til alle?

– Jo, fordi vi tenker at dette er noe du får fordi du har barn, akkurat som barnetrygden. Da mener vi det er rettferdig å gi det til alle, rett og slett. Det er ungene som skal ha dette, sier han.

Flertallet har satt av 15 millioner kroner hvert år til ordningen. Dette tilsvarer 15.000 fritidskort i året. Tall fra SSB viser at det bor 23.524 barn og unge i aldersgruppen 6 til 18 år i Stavanger. Dermed mangler 8,5 millioner kroner hvis alle skal ha fritidskort.

– Det er satt av 15 millioner til ordningen. Hva er grunnlaget for dette?

– Vi ser for oss at det blir gitt 1000 kroner til hvert barn. Hvis du har to barn, får du 2000 kroner. Det er en del kommuner som har innført dette allerede, blant annet Kvinesdal. Det viser seg at det er rundt 75 prosent som tar det i bruk. Når vi gir 1000 kroner og beregner at 75 prosent vil bruke det, har vi funnet ut at 15 millioner er en sum som stemmer.

Halleland (Krf) understreker at 15 millioner kroner er utgangspunktet å starte ordningen med.

– Det bor 23.524 barn og unge i aldersgruppen 6 år til 18 år i Stavanger og da blir prislappen 23.524 kroner hvis alle skal få det. Er de optimistisk å beregne at såpass få vil bruke det?

– Det er hvis alle bruker det, sier Halleland.

Det er Kjell Ingolf Ropstad (KrF), tidligere barne- og familieminister, som har kommet med beregningen, forteller Halleland.

– Jeg tok kontakt med Ropstad fordi da han jobbet med dette i regjeringen. I barne- og familiedepartementet beregnet de at 70 prosent ville bruke kortet. Det har vist seg å stemme veldig godt. Det var sånn 70 prosent kom opp.

Administrasjonen i Stavanger kommune har ikke blitt bedt om å vurdere kostnadsnivået for en slik ordning, opplyser Kjartan Møller, direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune, til RA.

Underfinansierer med en drøy million

Flertallet havnet i hardt vært i bystyret på mandag da det ble avdekket at det manglet 21 millioner årlig i budsjettet for å finansiere skolemattilbudet. Det skrev Aftenbladet.

Med 15 millioner kroner i potten er det nok til fritidskort for 63,7 prosent i den aktuelle aldersgruppen.

– Hvorfor har dere ikke lagt inn midler til 70 prosent slik dere har beregnet?

– Jo, vi har lagt inn til 70 prosent. Hvis du tar utgangspunkt i at det er 23.400 unger i Stavanger som skal få fritidskortet og ganger dette med 70 prosent og deler på 100, får du 16.380. Hvis det blir flere enn 70 prosent som bruker dette eller færre, må vi justere dette etter hvert som ordningen skrider fram.

– Er dere åpne for å øke potten hvis det er mer populært enn forventet?

– Ja. Det er derfor vi har tertialrapporter tre ganger i året. Når vi kommer til april, legger administrasjonen fram en sak for oss hvor de går gjennom budsjettet og hvordan det har gått så langt. Da kan det hende at det viser seg at ordningen er så populær at det må tilføres mer penger, og da er vi positive til det. Men foreløpig er det det som står i budsjettet som gjelder.

Dette står det om fritidskortet i flertallets budsjett for 2024-2027:

«Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for at alle barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Det skal også bidra til økt deltakelse, inkludering og samtidig forebygge utenforskap. Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Det er i dag flere kommuner som har fritidskortordningen. Ordningen innføres i 2024. Hvert barn mellom 6 og 18 år får kr 1000,- til fritid og kulturaktiviteter. Det bes om en sak til Utvalg for oppvekst og utdanning som skisserer organisering/utrulling av en fritidskortsordning i Stavanger kommune».

