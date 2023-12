Dropper penger til husassistenter

Ordningen med husassistenter startet som et prøveprosjekt i 2019. Gjentatte ganger har ordningen blitt utvidet.

Husassistentene har ikke helsefaglig bakgrunn, men skal avlaste helsepersonellet ved å gjøre oppgaver som ikke krever formell utdannelse. De skal lage mat, aktivisere beboerne, sørge for at det rent. På den måten frigjøres helsepersonellet til å bruke mer tid på pleie og medisinering.

Samtidig som sykehjemmene opplever at det er vanskeligere og vanskeligere å få tak i helsefagarbeidere, har det å fylle husassistent-stillingene vist seg å være en enkel prosess. Totalt kom det inn 770 søknader til 76 stillinger til husassistentstillinger i vår.

I desember i fjor vedtok det rødgrønne flertallet i Stavanger å bevilge 21 millioner kroner til Stavanger-sykehjemmene i 2023 og 38 millioner kroner fra 2024.

I forslaget til handlings- og økonomiplan for 2024–2027 fra flertallspartiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkepart, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, nevnes ikke husassistenter. Endelig budsjett skal vedtas mandag 18. desember i bystyret.

– Det står ingenting om husassistenter i budsjettforslaget deres. Avvikles ordningen?

– Nei, det gjør den ikke. Tvert imot. Vi styrker sykehjemmene med 25 millioner i året og har spilt inn at vi ønsker å holde på husassistentene, sier John Peter Hernes (H).

Slik er de 76 stillingene som assistenter fordelt på sykehjemmene i Stavanger (antall pasienter i parentes):

Stokka sykehjem (126) 10, Slåtthaug sykehjem (54) 4. Sunde sykehjem (54) 4, Ramsvigtunet sykehjem (27) 2, Rosendal sykehjem (25) 2, Lervig sykehjem (123) 9, Haugåstunet sykehjem (70) 5, Bergåstjern sykehjem (76) 6, Blidensol sykehjem (56) 4, Vågedalen sykehjem (54) 4, Rennesøy helse- og omsorgssenter (27) 2, Finnøy helse- og omsorgssenter (24) 2, Øyane sykehjem (55) 4, Tasta sykehjem (145) 11, St. Johannes sykehjem (15) 1, Sparekassens sykehjem (16) 1, Boganes sykehjem (64) 5.

Høyre: – Et veldig godt grep

Hernes mener husassistenter er nyttige av to grunner:

– Flere husassistenter er et veldig godt grep. Det gir flere varme hender på sykehjemmene og det er et grep for de 17.000 personene som står utenfor skole- og arbeidslivet. Dette kan være en god vei tilbake til arbeidslivet, sier John Peter Hernes (H) og legger til at det er et ønske fra flertallet at en stilling som husassistent i kommunen kan bane vei for videre utdannelse.

John Peter Hernes (H), leder i Utvalg for helse og velferd. (Mari Wigdel)

Høyre: – En viktig nøkkel

Av de 25 millionene ekstra til sykehjemmene neste år, er ingenting øremerket husassistenter. Dermed er det opp til virksomhetslederne på Stavanger-sykehjemmene å beslutte om sykehjemmet skal bruke midler på disse stillingene. Dette uroer Dag Mossige (Ap), tidligere leder i utvalg for helse og velferd.

– Jeg er bekymret for at husassistentene kan forsvinne, sier Mossige, gruppeleder i Ap.

– Dette er en ordning som må sette seg litt. Når man hele tiden står overfor mange krav, er det ikke sikkert at man ser verdien av dette helt umiddelbart. Jeg ser ingen grunn til at de ikke bare kunne øremerke dem.

Dag Mossige gruppeleder Stavanger Arbeiderparti. (Stein Roger Fossmo)

Høyre og resten av flertallspartiene vurderte aldri å sette av millioner utelukkende til husassistenter.

– Vurderte dere å øremerke midlene?

– Nei, det har vi ikke gjort. Innen helse og velferd er det viktig at vi øremerker minst mulig. Det kan sikkert være forskjellig fra sykehjem til sykehjem hva som er mest viktig for dem. Derfor tror vi det er viktig å ikke øremerke det, sier John Peter Hernes (H).

Årsaken til at det forrige flertallet øremerket midlene, er tilbakemeldingene fra prøveprosjektet.

– Det var ekstremt positive. Da tok vi et aktivt grep og sa at erfaringene våre viste at dette er så bra at dere også skal dere ha dem. Punktum. Men jeg tror og håper at sykehjemmene fortsatt vil ha husassistenter, sier Dag Mossige.

Sunde sykehjem (Caroline Teinum Gilje)

– En viktig jobbmulighet

Sunde sykehjem var ett av to sykehjem som var med i prøveprosjektet som startet opp i 2019. Per i dag har er det fire husassistent-stillinger ved sykehjemmet. I fjor var RA på besøk på Sunde sykehjem for å se på hvordan ordningen virker i praksis. Det kan du lese om her.

I oktober i fjor sa husassistent Kari Helene Reilstad følgende til RA.

– Sykepleiere og annet helsepersonell har hovedsakelig hele stillinger og en stor jobb å gjøre for beboerne. Jeg forstår svært godt at det har vært tungt da de også hadde ansvar for mine oppgaver. Det er en stor jobb for meg i seg selv, sa Reilstad.

Husassistent, Sunde sykehjem Kari Helene Reilstad, husassistent ved Sunde sykehjem, i oktober i fjor. (Mari Wigdel)

Dag Mossige gruppeleder Stavanger Ap Arbeiderparti mener det viktigste med husassistentene er at de øker kvaliteten på pleien. De hjelper pasientene med måltider, turer og samtaler, samtidig som de frigjør kapasiteten til helsefagarbeiderne, sier Mossige.

– Det er også en viktig jobbmulighet for mennesker med hull i CV-en, som kanskje ikke har utdanning, men som bare er gode med folk. Det er veldig lite jobber igjen for dem i dag, sier han.

Mens Høyre styrker sykehjem med 25 millioner kroner, har Arbeiderpartiet satt av 38 millioner kroner til husassistenter.

– Vi har lagt inn en dobling. Hvis de legger inn 25 millioner uten å kutte andre plasser, kan det opprettholdes slik det er nå, men det blir ikke styrket, sier Dag Mossige.

---

Fakta Husassistenter

Husassistentene avlaster helsepersonellet med daglige oppgaver som ikke krever fagkompetanse. Eksempler på slike oppgaver er forberedelse av måltid, bestille og rydde varer, vask av beboertøy, re senger og rydde og tørke støv på beboerrom. Husassistentene deltar også i aktiviteter med beboerne.

Prøveprosjektet ble iverksatt i september 2019 og hadde en årlig ramme på 3 millioner kroner.

Prosjektet skulle være i drift ut 2020, men ble vedtatt forlenget ut 2022, med justering av kvalitetsmålene.

I Handlings og økonomiplanen 2023–2026 utvidet det rødgrønne flertallet prøveprosjektet med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.

---





