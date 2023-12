Regnefeil på 297 mill. i Stavanger-budsjettet

– Jeg liker ikke at vi oppdager denne typen feil i beregningene våre. Dette er ekstraordinært, sier Kjartan Møller, økonomi- og organisasjonsdirektør i Stavanger kommune, til RA.

– Her har vi gjort en feil i beregningene våre som gjør at det økonomiske handlingsrommet til kommunen framstår som lavere enn det reelt sett er. Vi bør ha beregninger og legge fram informasjon som er korrekt slik at vi bruker det handlingsrommet så godt som mulig, innrømmer Møller.

Onsdag opplyser kommunedirektøren i et notat til gruppelederne at det har skjedd en feil i utregningen av Stavanger-budsjettet. Årsaken er at kommunedirektøren har bommet på beregningene av helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2023 – og innvirkningen dette har for de kommende årene.

Som en konsekvens har kommunedirektøren har budsjettert med 74,4 millioner kroner høyere utgifter for lønn enn det som er nødvendig. Det betyr at politikerne nå har 297,6 millioner kroner mer de kommende fire årene enn forventet.

Skivebommen skyldes en formelfeil i et regneark.

– Disse beregningene er innarbeidet i et regneark. Det har blitt en følgefeil utover budsjettperioden på fire år. Vi har budsjettert med for høy lønnsreserve i forhold til det faktiske behovet. Vi skal gjennomføre en evaluering for å lære av denne feilen og sørge for at det ikke gjentar seg.

Med det har politikerne større handlingsrom i budsjettet for 2024–2027.

– Enkelt sagt kan disse pengene disponeres til andre formål, sier Møller.

Høyre: – Ikke så mye annerledes

Informasjonen kommer fem dager før handlings- og økonomiplan 2024–2027 skal endelig vedtas av bystyret mandag 18. desember. Tormod Wilson Losnedal, gruppeleder i Høyre, forteller at millionene ikke vil føre til store endringer på det blåblå budsjettet.

– Som varslet i formannskapet var vi ikke ferdige med budsjettet da vi la det fram, men er i sluttfasen nå. I det store og det hele betyr dette økt overskudd og et bedre netto driftsresultat, sier Losnedal (H) til RA.

Kommunedirektøren har lagt inn et stort omstillingskrav, også kalt kutt, for de kommende fire årene. Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet kutter med mellom 61 og 67 millioner kroner mer enn kommunedirektøren hvert år de kommende fire årene. Dette har skapt sterke reaksjoner i fagforbundene i Stavanger. Fagforbundet, YS Delta, Akademikerne, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet frykter at kuttet vil kreve nedbemanning og føre til tap av kvaliteten på velferdstjenestene i Stavanger kommune.

– Vil disse 74,4 millionene påvirke det ekstra omstillingskravet dere har lagt inn?

– Alt henger sammen med alt. Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor og gjør justeringer inn mot bystyret. Kommunedirektøren sier i sitt budsjettforslag at hvis vi ikke gjør omstillinger, går vi i minus i 2027. Det er alvorlig og vi mener det er rom for å skru opp omstillingen. Vår intensjon er å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi, sier Tormod Wilson Losnedal.

