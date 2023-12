Nå vil de verne Sørmarka

– Vern av Sørmarka har folk snakket om lenge, og saken har vært spesielt aktuell siden 2019. Men arbeidet har ligget brakk de siste fire årene. Nå har vi kommet opp med en tretrinnsrakett som gjerne kan fly.

Det sier Tormod Wilson Losnedal på parkeringsplassen ved Ullandhaugtårnet.

– Hvorfor nettopp Sørmarka?

– Vi begynner her. Mosvatnet er også et område med høye naturverdier, men det er ikke de store, sammenhengende skogsområdene. Sørmarka er et sted folk er glad i. Det er stort press på utbygging her. Å gi Sørmarka denne statusen, gjør det uaktuelt å bygge her. Det gir en naturlig brems.

Denne «tretrinnsraketten» går ut på følgende:

Statlig sikre friluftsområder på kommunale eiendommer i Sørmarka. Legge inn sikring av marka i framtidig kommuneplan. Dette kan gjøres gjennom innføring av markagrense og hensynssoner. Etablere urban nasjonalpark eller vernet friluftslivsområde. Dette vil innebære pionerarbeid fra kommunen og mulig lovendringer fra Stortinget.

– Først handler det om å sikre de kommunale områdene. Det er det laveste formet for vern. Jeg tror ikke vi skal sikte for høyt med en gang, sier Losnedal.

– Det er en langsiktig plan. Det som skiller Stavanger fra andre store byer er at vi ikke har digre grøntområder i utkanten. Vi har mange flekker rundt omkring. Vi vil flette disse områdene sammen.

Vil involvere borgerne

– Dette er en flyttblokk fra istiden! sier Kjell Erik Grøsfjeld (H) og peker på en stein kledd i mose.

– Venstre er opptatt av natur, og Høyre, som et konservativt parti, er opptatt av å ta vare på naturen, sier Kjell Erik Grøsfjeld (H). (Mari Wigdel)

– Den er nok ikke vernet når den er så liten, men det kan hende den kunne vært om den var en del større. Naturvernforbundet har jobbet mye for vern av flyttblokkene i Stavanger, sier han.

Flertallet vil verne Sørmarka som det er, men vil fjerne svartlista fremmedarter. Den svartlista sitkagranen skal ut og lokale trearter skal plantes.

– De er i gang allerede med å skifte ut sitkagranen, men vi kommer til å be om en plan på det. Der er det også en pedagogisk mulighet. Kommunen river ned sitkagranen og så kan barnehager komme og plante trær, sier Losnedal og legger til:

– Kommunen blir ikke bare en svevende aktør som sørger for at ting skjer, men den drar med seg innbyggerne. Det tror jeg er bra, både for naturen og de som bor her. Da får man tilknytning til naturen.

Losnedal, Lunde og Grøsfjeld understreker viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner. De trekker fra Naturvernforbundet og Norges jeger og fiskeforbund (NJFF).

Det skal også anlegges et våtmarksområde ved Sørmarka Arena. – Det vil bidra til å bedre biologisk mangfold for hele området, sier Losnedal. (Mari Wigdel)

Likestiller natur og klima

Kjartan Alexander Lunde (V) er ikke fornøyde med det forrige flertallets innsats for naturen.

– Jeg kommer kun på ting hvor de kuttet det som var igangsatt eller bygget ned natur, sier Lunde (V), som er leder for utvalg for klima og natur – som før het utvalg for miljø og utbygging.

– Vi er i en klimakrise, men også en naturkrise, sier han og understreker at dette er en kursendring.

– Framover må vi gjøre enda mer for å ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet i Stavanger.

Losnedal (H) er enig med Lunde (V) og påpeker at det forrige flertallet bygget ned naturområder langs Mosvatnet. Det nye flertallet har fjernet planene for bygging på Texaslunden.

– Ikke pokker om det skal bygges noe greier der. Det skal være som det er. Det er nok av aktivitetsområder der kan man bygge et sted som allerede er bygget på fra før av.

Mosvatnet får også en ny fugleøy, forteller Losnedal.

– Dette skal vi gå i gang med kjapt. Hekkemåken er truet herfra og til månen, sier Losnedal.

