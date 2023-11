Nå får de støtte til å lage spillefilm: – En milepæl

– Dette er en milepæl. Det har vært et mål langt der framme og plutselig er vi her. Nå venter jeg på en lettelsesfølelse.

Det sier Silje Salomonsen. For første gang i norgeshistorien tildeler et filmsenter støtte til en langfilm. Sammen med ektefelle og medfilmskaper Arild Østin Ommundsen har hun nettopp pitchet spillefilmen «Nummer 11» for Filmkrafts fagjury på KINOKINO i Sandnes.

Potten er på 3 millioner kroner.

Fram til nå har produksjonsstøtte til langfilm ligget utenfor filmsentrenes mandat. Filmkraft Rogaland er det første av de sju regionale filmsentrene i Norge til å sette den nye politikken til livs.

Lokal støtte har ikke vært lov

Da Arild Østin søkte om produksjonsstøtte til «Mongoland» rundt 2000, måtte han til Oslo. Søknaden ble avslått med begrunnelse i at filmen var «for lokal». Da Østin Ommundsen og Salomonsen søkte om midler til oppfølgeren «Underland» 20 år senere, ble avslaget begrunnet med samme argument.

– Den gang for over 20 år siden, tenkte jeg javel, da er det vel det da. Men filmen ble sett av over 120.000 mennesker på kino og vises årlig på Cinemateket i julen i Oslo. Det er en film hele landet har trykket til brystet. Det gjelder flere av de filmene vi har laget. Da blir det snålt at det er hovedargumentet, sier Arild Østin Ommundsen.

Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen har aldri før pitchet for 3 millioner kroner. Filmkrafts Anne Lærdal i midten. (Mari Wigdel)

– Det viser lite forståelse av at du også er en del av noe lokalt, sier Østin Ommundsen.

Fram til nå har staten bestemt at de sju regionale filmsentrene i Norge kun får støtte utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dataspill. De har også mandat til å støtte manusarbeid til spillefilm og TV-drama. Dette beror på setningen: «For spillefilm og dramaserie skal eventuelle tilskudd begrenses til utvikling.»

Etter flere år med arbeid har Silje Salomonsen lyktes med å fjerne den. I 2024 er setningen vekke. Hun er fremdeles ikke helt fornøyd. Helst vil hun ikke være avhengig av Norsk filminstitutt i det hele tatt.

– Det handler om å spre litt av den makten som finnes når det kun er én mulighet til å få støtte til produksjon. Hvis vi kunne fått til at Filmkraft var en «stepping stone« sammen med fondet Zefyr i Bergen, kunne man kanskje klart å stille uten NFI. Det er mitt lille drømmescenario, sier Salomonsen.

– Hvorfor er det viktig å lage filmer vekke fra Oslo?

– Det blir en annen tone i filmene. Det er en annen humor her enn det er i Oslo. Det vil komme andre typer historier som fortelles på en litt annen måte, sier Salomonsen.

I 2024 kan regionale filmsentre støtte produksjon av langfilm. Filmkraft har begynt allerede. Det skjer fordi de har fått utvidet mandat av sine eiere (Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes og Haugesund) til å starte allerede i år.

Tre filmer i pitche-konkurranse

To andre filmer er med i pitche-konkurransen, eller presentasjonen av nye filmprosjekt. Skrekkfilmen «Planet» av Fredrik Hana og familiefilmen «Grevlingene» etter idé av Paul Magnus Lundø og Magne Østby.

– Nå er det minst tre klare prosjekter som kan gå i gang og produseres. Å vinne denne pitchen ville vært superstas, men hvis vi ikke gjør det, kan det fremdeles bli film. Dette er en tjuvstart på modellen som ligger framfor oss, sier Salomonsen og legger til at hun har veldig lyst til å lønne noen skuespillere og ha en stab når de går i gang med produksjonen.

– Jeg har veldig tro på prosjektet. Det vil vi lage uansett. Det er bare å finne måten å gjøre det på, sier hun.

Filmkraft: – Følelsesladd

– Det var en følelsesladd dag. Det markerer et skifte, starten på noe stort, noe mer. Det har vært en årelang kamp for dem som har holdt seg i regionen. Nå kan de leve av dette her, uten å reise til Oslo, sier daglig leder i Filmkraft Rogaland, Anne Lærdal.

Hun bemerker at det går langt mellom filmene som er spilt inn i Rogaland.

– Den forrige var «Tottori!» i 2021. Det er på tide at det skjer noe.

Lærdal, som også er juryleder, er imponert over de tre prosjektene som ble lagt fram tirsdag.

– Det var tre solide prosjekter og de var enormt forskjellige. Fagjuryen var enig om at alle kunne blitt vist på kino og filmfestivaler, sier hun og legger til at det er stor sannsynlighet for at det blir spilt inn en ny film i Rogaland neste år.

– Muligheten for innspilling i Rogaland i 2024 er ganske så stor. Dette er bare starten. Selv om ikke alle kan vinne av dem tre, kan de andre søke i januar.

Trenger mer penger

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å gi rundt 19 millioner kroner ekstra til filmsentrene i Norge. For Filmkraft Rogaland betyr dette om lag 2 millioner kroner mer i potten neste år. Da sitter de igjen med 17 millioner kroner. Den økte regionale støtten tas fra veksten i potten til Norsk filminstitutt.

Hvor mye av midlene som skal settes av til produksjon av langfilm, er enda ikke avgjort.

– At vi skal satse på langfilm må også føre med seg mer penger. Det er for mye penger i Oslo, sier Lærdal.

– Det skal ikke gå ut over formatene vi allerede støtter. Vi må bestemme oss for om vi skal satse tungt på færre eller smøre tynt, sier Lærdal.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), som sitter i familie- og kulturkomiteen, har samarbeidet tett med Salomonsen og Lærdal. Nå er han glad for at Filmkraft allerede har satt i gang.

– Det er kjempekjekt å se. Allerede nå får det vi har fått til politisk, bli satt ut i live. Med pengene på plass og mandatet endret, vil det bety flere spillefilmer fra Rogaland, sier Solberg (Ap) til RA.

Tommy Ellingsen Stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. (Tommy Ellingsen/www.tommyellingsen.no)

– Vi vet hvor vanskelig det har vært å ikke bo i hovedstaden og få støtte fra NFI. Nå er det mulighet til å løfte filmer uten å få et godkjent stempel fra Oslo. Det mangler ikke på skarring i norsk film, men dette kan bety enda flere talenter.

På spørsmål om det kommer mer penger, svarer han:

– Denne regjeringen har sagt at vi ønsker et regionalt kulturløft. Dette er et stort løft. Målet er at dette er starten. Så håper jeg at det bidras lokalt til det staten gjør.

I limbo

– Hva kan dere gjøre med 3 millioner kroner?

– 3 millioner betyr masse. Når vi skal finansiere en film, er man avhengig av at mye som skal klaffe. Men det hjelper veldig godt å ha litt. Da er det enklere å få andre til å bli med. Nå skal vi søke produksjonsmidler fra NFI og Zefyr. Hvis vi allerede har 3 millioner før jul, er det en kjempegod start, sier produsent Julia Joner.

Arild Østin poengterer at de siste tre spillefilmene han og Salomonsen har laget, har de tatt konsekvensene av å ha veldig lite produksjonsmidler.

– Vi er i stand til å lage ting for mindre penger enn andre. Da vi laget Evy & Alltid, var vi co-produsent med et selskap som heter Einar film. De sa at dette hadde vi aldri fått til på det nivået med det budsjettet i Oslo. De tre siste spillefilmene vi har laget, har vt tatt konsekvensen av at vi har veldig lite penger. Men vi vil jo gjerne, slik vi kunne på Evy & Alltid, ha en stab. Hvis vi vinner denne pitchen, får de mye igjen for prisen.

Vinneren av pitchen offentliggjøres å Rogalerret mandag 6. desember.

– Hvordan blir stemningen fram til det?

– Heilt jævligt, sier Arild Østin og ler.

Salomonsen legger til:

– Nå har vi gått i ventemodus fram til dette. Så er det ventemodus igjen.

– Det er limbotime. Hva skal vi finne på? Pynte til jul? sier Arild Østin Ommundsen.

– Ja, vi kan pynte til jul, svarer Silje Salomonsen.

