Etterlønn sjekkes nærmere: – Jeg skal ikke jobbe som bonde

Tidligere kommunestyremedlem, Sp-gruppeleder og utvalgsleder Bjarne Kvadsheim har søkt Stavanger kommune om tre måneders godtgjørelse som etterlønn. Han slutter i all hovedsak med politisk arbeid.

Kommunedirektøren ba kommunalutvalget innvilge søknaden.

Kommunalutvalget vedtok enstemmig å utsatte saken for å innhente flere opplysninger fra Kvadsheim.

Bjarne Kvadsheim opplyste i søknaden at han fratrer alle betalte verv i kommunen, med mulig unntak av 17. mai-komiteen. Kommunalutvalget vedtok torsdag å utsette saken, for å innhente flere opplysninger. Bakgrunnen er reportasjen «Forlater Stavanger-politikken: Dette skal de gjøre» i RA 31. oktober, der Kvadsheim er sitert på at han skal arbeide 50 prosent som bonde.

– RA har skrevet at jeg er bonde, men jeg forpakter bort gården, og har leieinntekter for det. Forpakteren skal betale leie for gården, og det er skrevet en fem års kontrakt. Jeg har enkeltmannsforetak, og får bare leieinntekter fra gården. Av disse inntektene skal jeg blant annet betale for vedlikehold og forsikring. Bare forsikringen på gården er rundt 60.000 kroner i året. Leieinntekter er ikke lønnsinntekt, sier Kvadsheim.

I intervjuet, for øvrig tatt opp som lydspor på journalistens iPhone, sier Kvadsheim «Jeg har en 50 prosents stilling på gården», av RA tolket som at den profilerte Sp-politikeren skal jobbe som bonde halvparten av arbeidstiden sin. Kvadsheim arvet gården etter brorens dødsfall tidligere i år. Til RA torsdag opplyser Kvadsheim at setningen var myntet på arbeidet forpakteren utfører for ham, og at han som gårdeier ikke selv skal ta fysisk del i gårdsdriften.

– Uklar

– Jeg var uklar og uttrykte meg upresist. Det har vært vitset mye om dette på Jæren, jeg er blitt spurt om jeg skal hjem og melke kyrne, den slags, sier Kvadsheim, som også forteller at han vurderte å dementere opplysningene i RA, men slo det fra seg.

Han tar utsettelsen av behandlingen i kommunalutvalget med stor ro, og presiserer at han bare søker om etterlønn for de 60 prosent av inntektene som kom fra politikken.

– Det er bra at kommunalutvalget ser nøye på denne typen søknader. Nå får kommunalutvalget en forklaring, sier Kvadsheim.

Mange verv

I søknaden har Kvadsheim opplyst at han siden 2015 har hatt lønn/godtgjørelse fra Stavanger kommune, og melder at den faste utbetalingen årlig har vært 303.800 kroner i gruppelederstøtte, 240.000 kroner i frikjøp, 123.255 kroner som leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, 14.221,67 kroner som leder av kunstutvalget, og 14.221,67 kroner som medlem i 17. mai-komiteen, totalt 695.498 kroner. Han har dermed søkt om etterlønn på 57.958 kroner per måned i tre måneder fra 1. november, totalt 173.874 kroner.

– Men jeg fortsetter i 17.-mai-komiteen, så godtgjørelsen for etterlønn blir noe mindre enn det, sier Kvadsheim.

– Må være kontroll

Eirik Faret Sakariassen (SV) pekte i utvalgsmøtet på diskusjonen om etterlønn i Oslo, altså med adresse til godtgjørelsen tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått, og opplysninger i RA om at Kvadsheim også skal arbeide som bonde på Jæren.

– Etterlønn er en viktig ordning for folkevalgte som plutselig mister rollene sine, og er en helt legitim ordning. Men: Hvordan følger kommunen opp at folkevalgte holder seg innenfor de retningslinjene som er? Hvis en skal ha denne typen ordninger, må de ha tillit og legitimitet. Da må det være en form for kontroll, påpekte SVs gruppeleder.

Eirik Faret Sakariassen (Stein Roger Fossmo)

Han viste til at etterlønn skal avkortes krone for krone av andre inntekter i tremånedersperioden, og at det skal også avkortes fra inntekter man kunne ha fått, men som man avstår fra.

– Hvordan følger man opp det? Vil de som mottar etterlønn få noen form for spørsmål? Vil de måtte rapportere på noen måte? Hvordan vil vi følge opp dette, spurte Sakariassen.

– Opp til søkeren

Kommunedirektør Per Kristian Vareide opplyste at etterlønn nå er lovfestet i kommuneloven, og både gir rettigheter og plikter. Ordningen var tidligere innarbeidet praksis i de fleste norske kommuner.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide (Stein Roger Fossmo)

– Når det gjelder spørsmålet om hvordan man skal kartlegge og sikre at etterlønn blir beregnet på riktig måte, så er det veldig opp til den som søker å gi nødvendige og korrekte opplysninger til kommunen, sa Vareide.

Han understreket at kommuneadministrasjonen ikke har hjemmel til å undersøke for eksempel personlig inntekt.

– Det er da naturlig å be den som har sendt søknaden om å redegjøre for om søkeren frivillig har avstått fra annen inntekt eller har andre relevante opplysninger, sa Vareide i møtet, og opplyste at krav om avkorting gjelder både lønns- og næringsinntekter.

– Når tre måneder er gått, vil situasjonen sannsynligvis være endret for noen, noen kan ha fått jobb, eller hatt inntekt. Jeg skulle ønske at kommunen, når etterlønnsperioden er over, kontakter de som har mottatt etterlønn og spurte. Alternativet er at pressen gjør det. Det beste er at kommunen, som utbetaler skattebetalernes midler til etterlønn, gjør denne jobben, sa Faret Sakariassen.

– Betimelige spørsmål

Leif Arne Moi Nilsen, Frps gruppeleder, opplyste at han har fått henvendelser både fra innbyggere og egne partifeller etter RA-reportasjen, der det blant annet står at det er Kvadsheims oppgave å produsere 230.000 liter melk i året og skal pendle mellom Våland og Jæren.

– Når jeg ser på søknaden, så er det ikke redegjort for det. Avisartikkelen, sammen med de siste dagers hendelser i Oslo, har nok trigget en del, sa Moi Nilsen.

Han foreslo at kommunalutvalget utsatte saken, og det ble vedtatt enstemmig.

Leif Arne Moi Nilsen, Frp (Stein Roger Fossmo)

– Det folk lurer på er om han skal være halvt bonde, om han skal ha folk til å jobbe for seg, og så videre. Det er betimelige spørsmål. Jeg tror han har en god forklaring på dette, det er ikke det, men når innbyggere har fokus på dette, så er det gjerne føre var å utsette saken og stille ham de spørsmålene, så slipper han å bli mistenkt for noe, sa Moi Nilsen.

– Vanskelig å beregne

Varaordfører Henrik Halleland pekte på at næringsinntekter er vanskelig å beregne.

– Når en driver i næringslivet, og som Bjarne som skal bli bonde, så er det ikke dermed sagt at du tjener penger. Du fører regnskap for ett år. Her beveger vi oss inn i noe som vi har veldig lite grunnlag for å mene noe om, sa Halleland, som for øvrig også er bonde på Finnøy.

Henrik Halleland, Stavanger KrF Stavanger KrFs listetopp, Henrik Halleland. (Geir Landa)

Tidligere gruppeleder Frode Myrhol (FP) og tidligere varaordfører Dagny Sunnanå Hausen (Sp) ble innvilget etterlønn i forrige møte. I torsdagens møte ble tidligere formannskaps-, kommunalutvalgs- og kommunestyremedlem John Peter Hernes (H) også innvilget ettergodtgjørelse, med fratrekk for det han tjener som politiker i denne valgperioden.