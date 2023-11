SV-politiker krever Palestina-støtte fra bystyret

– Vi ser nå hvordan Israel oppfører seg overfor Palestina. Vi ser nå hvor langt de er villige til å gå. Ikke bare bruker de massiv militærmakt, de stenger grenser og nekter strøm, vann og mat. Vi må beskjed i alle kanaler vi kan, også i bystyret.

Det sier Ingrid Vikse (SV). Mandag 20. november fremmer hun en interpellasjon om Palestina-støtte i bystyret. En interpellasjon er et spørsmål fra en eller flere bystyremedlemmer til ordføreren. Spørsmålet skal besvares i bystyret.

– Vi vil at Stavanger skal støtte fordømmelsen av det som foregår i Gaza nå. Vi vil også sikre regelverk som hindrer Stavanger i å gjøre investeringer eller handle med firmaer som er med til å opprettholde operasjonen, sier hun.

SV løfter også dette i andre kommunestyrer i landet.

– Det er et enormt engasjement i Stavanger. Jeg tror veldig mange kjenner på at vi må gjøre noe, sier hun.

Rødt fremmer også en interpellasjon kommende bystyremøte. De spør ordføreren om å heise det palestinske flagget 29. november, som er FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk.

– Nå har vi flagget i halvannet år for å vise støtte til Ukraina. Etter 40 dager med invasjon og store tap av liv, vil vi vise solidaritet med Palestina 29. november. At Stavanger heiser det palestinske flagget er et minimum. Det er en fin solidaritetshandling som vil koste kommunen veldig lite, sier Sara Mauland (R) til RA.

Sara Mauland (R) er gruppeleder for Rødt. (Mari Wigdel)

– Mild fordømmelse

Ingrid Vikse (SV) reagerer på at Israels handlinger mot Palestina ikke blir fordømt i samme grad som Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er rimelig å dra den parallellen. At en stat faktisk kan bombe et folk på den måten og få såpass mild fordømmelse fra verdenssamfunnet, er ganske utrolig. Det er vanskelig å forholde seg til. Det må være ekstremt vondt for folk i Palestina å kjenne på dette. Man sitter igjen med en sterk følelse av at noens liv ikke er verdt like mye som andres. Hvorfor er dette greit? Det kan vi ikke tolerere på noen måte, sier hun.

SV vil at Stavanger skal innføre egne regler om ikke å handle med selskaper som opprettholder operasjonen i Gaza. Rødt og SV har tidligere foreslått å innføre etiske retningslinjer som sikrer at Stavanger ikke skal handle med noen selskaper som bidrar til å opprettholde okkupasjoner. Den gang ble forslaget stemt ned.

– Årsaken var at Stavanger er forpliktet til KLPs retningslinjer, og at dette er tilstrekkelig. Noen er redde for at det kan få konsekvenser vi ikke ser. De er redde for å være så tydelige, sier hun og peker på Oljefondet har investeringer i Israel.

Vikse (SV) kjenner ikke til at Stavanger handler med bedrifter som bidrar eller tjener på krigen.

– Selv om Stavanger kommune ikke gjør det nå, kan det være en trygghet i at vi heller ikke skal gjøre det. Jeg mener det fint kan stå tydelig i vårt eget reglement.

Hun forventer at bystyret kan samle seg rundt et slikt vedtak.

– Det er ulike synspunkt i denne konflikten og mange syns det er vanskelig fordi det er sterke fronter. Men slik det har utviklet seg nå, vil de fleste være med å fordømme dette. Jeg er spent på å høre hva ordføreren sier. I debatten vil vi tydeligere se hvordan de andre partiene stiller seg til dette.

Frp: – Hårreisende forslag

Bystyrepolitiker Kristin Lode (Frp) kommer ikke til å stille seg bak forslaget fra SV.

– Absolutt ikke. Det er hårreisende at slike interpellasjoner blir lagt fram i bystyret, sier Lode til RA.

– Det virker som de fleste har glemt 7. oktober da Hamas angrep Israels befolkning. De tok over 240 gisler med seg, over 7700 mennesker ble skadet og til nå er tallet på døde over 1200. Den ene siden av konflikten får mye oppmerksomhet i media nå, og disse interpellasjonene gjenspeiler det.

I kjølvannet av terrorangrepet 7. oktober, ba Frp ordføreren om å heise det israelske flagget som en solidarisk handling.

– Det ville vi gjøre i solidaritet med de skadde, drepte og voldtatte. Det sa ordføreren nei til. Ingen av de andre partiene uttrykte noen støtte overfor Israel. Med en gang Israel bruker forsvarsretten og forsøker å få tilbake gislene, støtter de andre partiene Palestina. I interpellasjonen gir de ikke uttrykk for tapte liv på Israels side. I hvilken verdenssituasjon kjefter man på den som forsvarer seg og ikke på den som angriper?

Kristin Lode (Frp) er medlem av Stavanger bystyre. (Veronica Ellingsen)

På spørsmål om hva Lode (Frp) mener om forslaget om at Stavanger skal ha egne etiske regler for å sikre at Stavanger ikke handler med eller investerer i selskaper som bidrar til å opprettholde operasjoner.

– Dette har de prøvd på tidligere. Heldigvis har dette falt fram til nå. Dette blir straff overfor de som forsvarer seg selv. En våpenhvile vil være til fordel for Hamas, og til ulempe for Israel. Hvis Israel legger ned våpnene, kommer det nye angrep fra Hamas. En våpenhvile kommer bare til å føre med seg mer krig og elendighet. Israel kan ikke stoppe før de har fått tilbake de 240 gislene, hvor den yngste av dem bare er ti måneder gammel. At en kommune skal legge seg opp i dette, er ikke på sin plass, sier hun.

