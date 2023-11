Mener Palestina må anerkjennes som egen stat

Torsdag 14. november skal Stortinget stemme over et forslag om å anerkjenne palestinernes rett til egen stat.

Stavanger Ap mener imidlertid at regjeringens forslag til stortingsvedtak tar for mange forbehold, selv om vedtaket er et skritt i riktig retning.

«Det blir for formalistisk og tvetydig. Vi må derfor markere vår støtte til det palestinske folket ved å gjøre et vedtak som anerkjenner deres rett til egen stat – uten forbehold. Palestinerne trenger vår solidaritet mer enn noen gang. La oss vise det med all mulig tydelighet», skriver Stavanger Ap i en pressemelding onsdag.

Arild Michelsen leder Stavanger Arbeiderparti. I en pressemelding er lokalpartiet helt klare på hva de mener i Israel-Palestina-konflikten (Stavanger Ap)

Lokalpartiet påpeker videre at Hamas sine grusomme terrorhandlinger mot uskyldige israelske menn, kvinner og barn, har utløst krigshandlinger fra Israel sin side. Dette går først og fremst går utover sivilbefolkningen på Gaza.

«Israel har ansvaret for fryktelige handlinger, hvor de synes å mene at uskyldige barn, unge og voksne er legitime krigsmål. En konsekvens av dette er ufattelige lidelser for hundretusener av mennesker. På samme måten som vi fordømmer Hamas sine terrorhandlinger, må vi fordømme Israel sine grove brudd på folke- og humanitærretten. Galskapen på Gaza må ta slutt og krigen må stoppe», står det i pressemeldingen.

Stavanger Ap mener at nå er det viktigere enn noen gang å anerkjenne palestinernes rett til egen stat, og Norge må uten forbehold slutte seg til de 138 landene som allerede har gjort dette.