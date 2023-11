Ny kamp om hotellplaner og trehus på Kjelvene

---

FAKTA

SVG 1 AS, heleid av Jan Olav Knudsen, har søkt om å bygge hotell og kontorer på 3–5 etasjer på tomten mellom Harald Hårfagres gate, Spilderhauggata og Kjelvene skatepark.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) har behandlet saken tre ganger i perioden 2020-2022, sist med vedtak om at planene avvises.

Utbyggerne ba om kommunestyrebehandling, der et flertall var uenige med UBS, og vedtok å legge saken ut på høring.

Kommunedirektøren ber nå politikerne si ja til detaljplanene. UBS behandler saken torsdag 9. november. Vedtas detaljreguleringen der, går saken til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Den årelange behandlingen av Jan Olav Knudsens hotellprosjekt i Harald Hårfagres gate i Stavanger går nå mot siste fase, og kommuneadministrasjonen ber utvalg for by- og samfunnsutvikling si ja til forslaget om detaljregulering. I forkant har det vært en uklar og innfløkt politisk behandling, der politikerne først ga et betinget ja. Utbyggerne justerte prosjektet i tråd med vedtaket, før UBS-flertallet snudde og likevel ga avslag.

Verneinteresser har stoppet prosjektet til nå, sentralt har vært to trehus helt nordvest på tomten. Sveitserhusene i Spilderhauggata er oppført i 1896 og 1898. Trehusene, som ikke er ikke innenfor grensene til Trehusbyen, men er en del av Riksantikvarens såkalte NB!-områder, altså områder med nasjonale interesser i en by, og som det skal tas spesielt hensyn til.

En nedlagt fabrikk og et tårnhus fra hermetikkindustrien er også trukket fram i diskusjonen. Tårnhuset skal etter planen innlemmes i hotellet.

Direktør Gunn Jorunn Aasland og hennes stab i By- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune ber politikerne nå si ja til prosjektet.

– Grep hever kvaliteten

– Det er positivt at eksisterende kvartalsstruktur videreføres i prosjektet, og passasjen gjennom bebyggelsen åpner opp for en ny snarvei. Utadrettet virksomhet i første etasje kan skape mer aktivitet, attraktivitet og opplevelse av trygghet. Bilveier og gateparkering som erstattes av torg og brede fortau styrker de grønne forbindelsene for gående. Etter høringen i 2022 har forslagsstiller redusert deler av bebyggelsen med én etasje, og gjort flere grep som hever kvaliteten på prosjektet, anføres det i saksdokumentene.

Uansett påpekes det at Byantikvaren fortsatt mener at det bevaringsverdige tårnbygget og boligene i Spilderhauggata ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

– Dersom kommunestyret ønsker å vektlegge vernehensyn og kommunens klimaambisjoner i større grad, må saken sendes tilbake for utarbeidelse av nytt planforslag, er meldingen til politikerne.

Hotell- og kontorprosjektet er redusert med én etasje etter signaler fra UBS. Den røde linjen viser det opprinnelige forslaget. (Holon Arkitekter/Stavanger kommune)

Innfridde krav

Etter maktskiftet i Stavanger blir torsdagens behandling gjort av et nyvalgt fagstyre. Den nye lederen i UBS, Kristoffer Sivertsen (Frp), ville i helgen avvente samtaler i den nye flertallskonstellasjonen før han konkluderte helt om hva han gikk for.

– Nå skal vi først behandle saken i flertallet, men planen ser ut til å ha blitt bearbeidet godt, slik at den imøtekommer kravene i flertallsvedtaket fra den siste behandlingen i UBS, sier Sivertsen til RA.

Han mener det er viktig at det skjer noe i denne delen av byen relativt raskt.

– Området trenger et løft, sier utvalgslederen.

Utbyggingsområdet sett fra Harald Hårfagres gate, i retning Bybrua. (Stein Roger Fossmo)

Ap sier nei

Styremedlem og tidligere nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen (Ap), varsler at partiet fremdeles ønsker å bevare trehusene og vil stemme mot å godkjenne detaljreguleringen i UBS-møtet torsdag, sende prosjektet tilbake til ny planprosess.

– Vi var delt i kommunestyret i forrige periode, med et stort flertall i Ap ønsket ikke å legge planene ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget om i det hele tatt å legge saken på høring fikk bare et knapt flertall i kommunestyret. Vi vil si nei i UBS nå, men jeg må ta forbehold om hva partiet i bystyregruppen eventuelt vil gjøre, sier Bentsen til RA.

– Utbyggerne har først fått ja og så nei i UBS, før kommunestyret sa ja til å legge planene på høring. Utbyggerne har vel bare forholdt seg til det som faktisk er blitt vedtatt i saken. Bør de ikke kunne gjøre det, og ikke til eventuelle signaler fra politikere?

– Vi har allerede fra før første gangs behandling i UBS vært tydelige på at det har vært et flertall for å verne trehusene. Vedtaket ble ikke slik, etter en noe krøkkete votering i første runde, men det er blitt tydelig kommunisert overfor utbyggerne at trehusene skal bevares. Utbyggerne har ikke ønsket dialog om det. Dessuten er saken bare vedtatt lagt ut på høring. I reguleringssaker vil det for utbyggere alltid være en risiko involvert, sier Bentsen.

– Har latt husene forfalle

Takstrapporter om de to trehusene peker på at bygningene er i dårlig stand, men Bentsen kjøper ikke det som argument for å si ja til riving.

– Jeg tror ikke det er vanskelig å få en takstmann til å konkludere med at en bygning fra 1800-tallet er klar for å rives, men det er ikke noe vi vil vektlegge. Dessuten er det utbyggerne som har ansvaret for at de har latt husene forfalle, sier Bentsen.