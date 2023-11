Reduserer elbil-rabatten: - Trafikken øker

Det var 2,4 prosent mer trafikk i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2017.

Hittil i år er det 0,9 prosent mindre trafikk enn i 2017. Dersom veksten i biltrafikken fortsetter, vil det gi utfordringer med å nå nullvekstmålet.

Styringsgruppen i Bymiljøpakken bestemte onsdag at rabatten for elbil endres. I dag betaler nullutslippskjøretøy 50 prosent av taksten for fossilbiler.

Fra 1. januar endres taksten slik at elbiler betaler 70 prosent av ordinær takst. Dette skal behandles av kommunestyret i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

- Trenden er at trafikken øker. Å ha en lavere rabatt for elbiler vil gjøre at trafikken ikke øker så mye. Hvis vi ikke når målet, mister vi midlene fra staten. Dette handler om å ha nok penger, sier fylkesordfører Ole Ueland til RA.

Fylkesordfører Ole Ueland (H). (ASTRID HAGLAND GJERDE)

Langt flere elbiler enn før

Elbilandelen øker og utgjør 33,2 prosent av bompasseringene på Nord-Jæren.

Ueland (H) peker på at dette er langt høyere nå enn da Bymiljøpakken ble vedtatt i 2017. Statens vegvesen anslår at bompengeinntektene vil øke med 18 prosent og biltrafikken reduseres med 1,7 prosent.

– I 2017 var andelen elbiler på veiene 5 prosent. En lavere rabatt for elbil kan bremse veitrafikken. Alle skal bidra til å bygge infrastrukturen og sørge for at trafikken ikke blir høyere. Over tid skal vi ikke ha trafikkøkning, sier han.

Bymiljøpakken ble vedtatt i Stortinget i 2017 og er 38 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033. Formålet er å sikre at Nord-Jæren oppnår nullvekstmålet. Nullvekstmålet defineres slik av Samferdselsdepartementet:

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».

– Det er åpenbart at det er en fordel at folk kjører elbil når det gjelder luft, men vi skal unngå kø, kork og kaos på Nord-Jæren. Det er det vi bli målt på, ikke på utslipp. Elbiler tar like mye plass og vi blir målt på totalt antall biler på veien. Det vil fortsatt være en betydelig rabatt. Etter hvert bare elbiler, da er vi avhengige av dem, sier Ueland.

Moi Nilsen (Frp): - Piss i havet

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener økte bompengesatser for elbiler er fånyttes.

– Økt elbilrabatt er piss i havet. Sykkelstamveien er en skandale og skandalen blir fullbyrdet når det nye sykehuset åpner. Da kommer biltrafikken til å øke vanvittig, sier Moi Nilsen til RA.

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder i Fremskrittspartiet. (Stein Roger Fossmo)

– Dette liker jeg ikke i det hele tatt. At bilistene må betale for overskridelser fordi folk ikke hadde fulgt med i timen. Det hadde aldri gått i Equinor eller et annet bedrift. Det er nedslående hvor dårlige de har vært til å samordne seg, utdyper Frp-politikeren.

Han mener fylkeskommunen behovet for inntekt overgår hensynet til miljøet.

– Da fylkeskommunen innførte rabattert avgift for elbiler, argumenterte de for miljø. Men nå som de trenger penger fordi de ikke har hatt god nok økonomisk styring selv, er ikke miljø viktig lenger. Nå handler det bare om å få inn penger, sier Moi Nilsen.

Myrhol: - Skandaløst

– Dette er skandaløst. I fire år har jeg prøvd å kjempe mot dette, sier Myrhol til RA. Inntil nylig satt han i fylkestinget og i samferdselsutvalget.

Landsmøtet i Folkeaksjonen bei til bompenger Tidligere kommunestyre-representant Frode Myrhol (FP). (Terje Pedersen/NTB)

At innbyggerne må finansiere eget tilbud med bompenger, mener Myrhol er urettferdig.

– Det mest fornuftige er at staten finansierer dette. Stortinget har kommet med et krav om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren. Og staten kommer inn med masse penger, men prosjektene blir dyrere fordi fylkeskommunen må ta opp mye lån. Da blir det mye dyrere.

Myrhol mener det ville vært mer effektivt å innføre gratis buss på Nord-Jæren.

– Da ville innbyggerne hatt et godt alternativ. Nå er det snakk om å få inn mest mulig penger, men dette burde blitt gjort over statsbudsjettet, sier Myrhol.

Det er uaktuelt med gratis buss på Nord-Jæren, sier fylkesordfører Ole Ueland (H).

– Fylkeskommunen har ingen mulighet til å dekke utgiftene som gratis kollektiv for Nord-Jæren. Erfaringer med forsøket fra Stavanger, viser at effekten på biltrafikken er ganske begrenset. Det er et dyrt tiltak, som vil ha liten effekt. Vi har en stram økonomi og det blir en utfordring stor nok for oss å drive kollektivtilbudet uten å øke prisene for mye, sier Ueland til RA.