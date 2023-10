Forlater Stavanger-politikken: Dette skal de gjøre nå

– Det e kuå mi! Hu e’ heilt tamme, sier Bjarne Kvadsheim og peker på Bjarnhild.

Senterparti-veteranen står i fjøset på barndomsgården like ved Kvassheim fyr. Han bøyer seg ned på kne i høyet ved Bjarnhild og stryker den kontaktsøkende kua på hodet.

Bjarnes røttene stikker dypt i Kvassheim-jorden. Her, i et klyngetun ved Jærkysten, har familien hans hørt til siden 1600-tallet. De siste 30 årene har Bjarnes eldre bror drevet gård med 50 kyr, 50 ungdyr og 350 mål. Men i desember tok dette brått slutt. Broren ble kreftsyk og etter én måned og seks døgn døde han på Stavanger universitetssjukehus.

Alt han eide testamenterte han til lillebror Bjarne.

– Da skjønte jeg at min skjebne var forseglet, sier han.

Bjarne Kvadsheim har vært aktiv i Stavanger-politikken i nær tre tiår. Siden Christine Sagen Helgø (H) ble ordfører i 2011 og Sp gikk i posisjon, har Kvadsheim vært heltidspolitiker. Ved kommunevalget i år mistet Senterpartiet to av tre mandater i bystyret, og nå er det Birger Hetland som skal styre Sp-skuta videre, i opposisjon denne gang.

Nå er det Kvadsheims ansvar å produsere 230.000 liter melk i året. Framover skal han jobbe 50 prosent på gården og pendle mellom Våland og Jæren.

– Tine kommer med melkebilen annenhver dag. Det er spesielt viktig at denne melken er helt ren. Melken du drikker kan man kjøle ned og tilsette stoffer, men denne melken skal bli Jarlsberg-ost. Da må det være topp kvalitet på melken hele tiden.

For tiden er det to kalver i fjøset på Kvassheim. (Mari Wigdel)

Salg er utelukket

I ly fra den bitende jærkulden åpner Kvadsheim dørene inn til «heimen». Hovedhuset er bygget av saltet eik fra forliste skip og ble oppført av en av Kvadsheims forfedre i 1662.

Nylig restaurerte Bjarne Kvadsheim gårdens hovedhus, som ble oppført i 1662, og tilbakeførte det til original fasade. (Mari Wigdel)

Også flere av møblene er hentet fra forliste skip. Kyststrekningen mellom Kvassheim og Brusand var et særlig utfordrende strekk og mange skip gikk til bunns her. Andre møbler ble bygget på stedet av omreisende møbelsnekkere som fikk kost og losji i bytte mot møbler familien hadde behov for.

Innerst i huset ligger kontoret. Her har Bjarnes forfedre sittet før ham. På pulten ligger saksdokumenter fra forliksrådet.

– Jeg jobber med en dom, forteller han.

I tillegg til å være bonde skal Kvadsheim fortsette i en 40 prosent stilling som leder i forliksrådet i Stavanger ut 2024. Attpåtil skal han inn i en 70 prosent stilling som kontaktlærer for 7. klasse på en skole i nærområdet.

– Hele den tiden jeg har drevet med politikk har jeg hatt en 10 prosent stilling i skolen. Nå trengte de noen brått og det haster. Men det skal maks være en 70 prosent stilling, har jeg sagt.

– Dette blir ganske mye mer jobbing enn 100 prosent?

– Ja, men sånn har jeg alltid hatt det. Jeg liker å jobbe.

Bjarne Kvadsheim leser opp Arne Garborgs dikt «Mot soleglad». Dette diktet skal Garborg ha skrevet da han i en periode bodde på gården. Garborgs eldre bror, som var gift med en slektning av Kvadsheim, sendte Arne hit for at tungsinnet han skulle letne. Kvadsheim har blitt fortalt at da Arne Garborg var i tanker, gikk han rundt og rundt et pæretre i hagen. Pæretreet står der fremdeles. (Mari Wigdel)

– Hvor lenge kommer du til å drive gården, tror du?

– Målet er at dette skal vare evig, men problemet med landbruket i dag er at kravene er så strenge og fortjenesten forsvinner i mellomleddene. Folk synes maten er dyr, men det er ikke produsenten som sitter igjen med fortjenesten. Produsenten får hele tiden krav om nye bygg eller standardendring, sier han.

Innen 2034 skal alle fjøs være frittgående fjøs. Det vil koste Kvadsheim om lag 12 millioner kroner å bygge nytt fjøs.

– Hvordan skal man få råd til det? Det er ikke inntjening nok til å ha et så stort lån. Folk har ikke råd til å innfri kravet. Mange produsenter har vært ute og sagt at de legger ned etter 2034 når kravet om løsdriftsfjøs trer i kraft. Egentlig skulle kravet vært innfridd innen 2021, men staten er redd for at det ikke blir matproduksjon.

Salg er utelukket forteller Kvadsheim, men det er ikke sikkert han kommer til å drive selv til evig tid.

– Jeg kan også leie ut kvoten og huset. Så kan jeg sitte her og skrive slektsgransking og sure leserinnlegg, sier han og legger til:

– Men du skal aldri ta beslutninger i affekt. Vi får se.

Tilbake til sykepleien

Andre profiler forsvinner også fra det lokalpolitiske rampelyset. Kvadsheims partifelle Dagny Sunnanå Hausken mistet plassen i bystyret etter at Birger Hetland fikk flere personstemmer og kryss. Hun skal likevel ha en liten fot innenfor Stavanger-politikken som representant i utvalg for oppvekst.

– Det er litt trist at mye av det vi har jobbet for de siste fire årene nå blir reversert. Men sånn er det. Jeg har vært heltidspolitiker i 12 år og nå er det en ny dør som åpner seg, sier Hausken som ikke skal stille til valg igjen.

Dagny Sunnanå Hausken, Stavanger Senterparti Dagny Sunnanå Hausken (Sp) returnerer trolig som sykepleier i nær framtid. (Thor Erik Waage)

– Og hva befinner seg bak den døren?

– Det vet jeg ikke ennå, men det blir interessant. Jeg setter pris på å ha litt fri og ha mer tid til familien. Jeg er utdannet sykepleier og legger merke til at det er mange muligheter, sier hun.

Tidligere jobbet Hausken i eldreomsorgen. Nå kan hun tenke seg å prøve noe annet med sykepleie-utdanningen. Og helst uten helgevakter.

– Jeg har åtte barnebarn og vi har jo gård, så det er nok å gjøre. Jeg har fått tilbud om stilling som både bonde og husmorvikar. Det er ingenting som haster. Jeg kommer nok til å finne meg en spennende jobb.

– Kjeder livet av meg

Frode Myrhol (FP) har heller ingen konkrete planer ennå. Han håper på å finne en jobb hvor engasjementet hans for byutvikling kan komme til nytte.

– Jeg har vært byutviklingspolitiker i åtte år og jeg brenner for dette. Hvis det skulle dukke opp noe hvor jeg kan bruke den kompetansen, ville det vært veldig interessant. Jeg har ikke hastverk, sånn sett. Men det skal ikke gå så mange måneder før jeg får meg en jobb, sier Myrhol.

Landsmøtet i Folkeaksjonen bei til bompenger Frode Myrhol (FP) har tatt over for Kari Nessa Nordtun (Ap) som styreleder i Stavanger Utvikling ut året siden Nordtun har fått jobb som kunnskapsminister. - Men det er bare to møter, så det er ikke all verdens det, sier Myrhol. (Terje Pedersen/NTB)

Han er allerede i ferd med å gå på veggen, forteller han. Forrige kommunestyremøte fulgte han med på kommunetv.no.

– Jeg har begynt å kjede livet av meg allerede nå. Jeg har hatt et veldig travelt liv, spesielt de siste fire årene, så det er enorm omstilling å gå fra alle vervene til ikke å ha noe.

– Jeg kommer til å være på vakt, men det er greit å ta en uke eller to før jeg intensiverer jobb-jaget. Det er planen.

– Hva skjer med deg politisk?

– Det har foreløpig ikke skjedd noe. Jeg har en plan, men det er for tidlig å si noe om. Jeg er fremdeles medlem av Folkets Parti.

Ser mot næringslivet

Rune Askeland (MDG) måtte vike for nykommeren Erlend Aano og røk ut av kommunestyret. Nå er Askeland MDGs ene representant i fylkestinget. Imidlertid ønsker han ikke å gå fullt inn i den rollen, men planlegger heller å delegere en del av arbeidet til sine vararepresentanter.

– Jeg føler jeg sitter igjen med mye kunnskap, særlig fra utvalg for miljø og utbygging. Jeg trenger action og travle dager og jeg ønsker å bruke erfaringene jeg har videre i Stavanger, sier Askeland (MDG).

Rune Askeland (MDG) ønsker å finne en relevant jobb i næringslivet. (Tonette N. Haaland)

Askeland ønsker å jobbe med miljø og klima fra næringslivets perspektiv. Han etterspør en bedre bro mellom næringslivet og politikken i Stavanger.

– Vi står overfor store klimautfordringer framover. Dette krever også mye av næringslivet og organisasjonene. Hvis jeg kan brukes innen for dette feltet, med den kunnskapen jeg har om offentlig forvaltning, vil det være bra. Jeg opplever at næringslivet drar politikerne framover heller enn omvendt. Det ville vært fint å få til et tettere samarbeid.

– Kommer du til å stille i Stavanger i 2027?

– Det siste jeg sa på talerstolen i kommunestyret var «I’ll be back». Det er vanskelig å spå fire år fram. Hvis det dukker opp en superinteressant jobb som jeg blir hektet på, er det ikke sikkert, men det kan godt hende jeg kommer tilbake. Det valget skal jeg gjøre om to år.

[ Rødt-protest mot økt politiker-lønn ble nedstemt ]

[ Ordføreren er ikke budsjett-bekymret ]